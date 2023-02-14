أحدث صيحات TikTok المرعبة

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انتشر تحدي Doppelgängers دوبالغينر المرعب على منصة TikTok للفيديوهات القصيرة، ولاقى رواجًا عالميًا بسبب جاذبية المؤثرات المخيفة بالنسبة للعديد من الشباب.
يقوم التحدي على فكرة: إذا رأيت شخصًا آخر يشبهك، فاهرب واختبئ، وهذا بالتحديد هو معنى Doppelgängers الذي يقوم على فكرة وجود كيان آخر يشبه شخصًا ما بكل تفاصيله، ويمكن تشبيهه بفكرة القرين.
ويدمج التحدي بين جماليات التصوير على طراز التسعينيات والثمانينيات مع بعض الإعلانات العامة المخيفة والرعب الحقيقي للمرأة السوداء.
ويبدأ التحدي بروتين معتاد: تغيير الملابس، الانتهاء من الاستحمام، والاسترخاء مع مشروب دافئ ثم يتم تشغيل موسيقى في الخلفية، بعد ذلك، يبدأ الضوء في التلاشي ويظهر من العدم الكيان الشبيه.
وهذا التحدي مستمد من الأساطير القديمة وأفلام الرعب التقليدية لكن له جانبًا نفسيًا أيضًا، وهو تسليط الضوء على فكرة الانتحار والذي يواجه صاحبه صراعًا وحربًا نفسية ويجد الانتحار الهروب الوحيد من عذابهم.
والـ Doppelgänger أو البدلاء لها جذور في الأساطير الحضرية، فهي موجودة باسم كا في مصر القديمة والتي تصور التمثيل المادي لروح المرء كما تُعرف أيضًا باسم فاردوجر في الأساطير الإسكندنافية، كما ظهر المفهوم نفسه في سلسلة أفلام هاري بوتر باسم بوجغارت الذي يتحول مظهره بناءً على أسوأ مخاوف الشخص.
وعلى الرغم من الجذور الأسطورية لهذا التحدي إلا أن هناك بعض الظروف الواقعية التي أسستها أيضًا، حيث وصفت دراسة أجرتها BBC Future الآثار المروعة للهلوسة التي يواجه فيها الشخص نفسه مما يدفعه إلى محاولة الانتحار.