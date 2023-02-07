أحقية الشخص في المطالبة بتعويض مالي حال حكم البراءة

أوضح المحامي زياد الشعلان، أحقية الشخص في المطالبة بتعويض مالي بعد براءته من القضايا المتهم بها.

ولاة الأمر

وأكد الشعلان في فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق تيك توك: أحقية الشخص في المطالبة بالتعويض بعد حكم البراءة الذي حصل عليه، مضيفا: لو القاضي درس القضية وأصدر حكما بالبراءة، فمن إنصاف ولاة الأمر أنهم أعطوا حق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم تجاهك وبراءتك.

وتابع: النيابة العامة ممثلة عن المجتمع من حقها تحقق وتوقف وترفع الدعوى للمحكمة.