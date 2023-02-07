أحقية الشخص في المطالبة بتعويض مالي حال حكم البراءة

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أوضح المحامي زياد الشعلان، أحقية الشخص في المطالبة بتعويض مالي بعد براءته من القضايا المتهم بها.
وأكد الشعلان في فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق تيك توك: أحقية الشخص في المطالبة بالتعويض بعد حكم البراءة الذي حصل عليه، مضيفا: لو القاضي درس القضية وأصدر حكما بالبراءة، فمن إنصاف ولاة الأمر أنهم أعطوا حق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم تجاهك وبراءتك.
وتابع: النيابة العامة ممثلة عن المجتمع من حقها تحقق وتوقف وترفع الدعوى للمحكمة.