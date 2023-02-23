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يوم له عمق تاريخي وحضاري وثقافي

أحلام تتألق بالزي السعودي في يوم التأسيس

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
أحلام تتألق بالزي السعودي في يوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

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ظهرت الفنانة أحلام بإطلالة متألقة بالزي السعودي في برنامج سعودي إيدول، احتفالًا بيوم التأسيس.

ونشرت أحلام صورة لها مرتدية الزي السعودي التقليدي عبر حسابها بموقع تويتر، معلقة: المملكة بنت لها عشرة عقود.. ‏العاشقين تخاف تخطب ودها.. ‏والملك لله ثم لفتال العقود.. ‏المبهمات اللي يحل أعقدها ‏سلمان بن عبدالعزيز بن سعود.

يوم عظيم له عمق تاريخي

كما نشرت مقطع فيديو من برنامج سعودي إيدول، حيث قالت خلاله: إن يوم التأسيس يوم حقيقي ويوم عظيم، هو يوم التأسيس الذي يرمز إلى العمق التاريخي والثقافي والحضاري للمملكة العربية السعودية، وهو اليوم الذي تأسست فيه المملكة العربية السعودية على يد الإمام محمد بن سعود، واليوم نفخر أننا نعاصر هذا العصر تحت قيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

موسم الرياض 2023

وأحيت أحلام حفلًا مساء الجمعة الماضية، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، ونشرت عدة صور من الحفل.

وعلقت أحلام على الصور، قائلة: إنها الرياض يا سادة إنها ماسة الوطن العربي أهديتها هذه الليلة، الليلة الماسية الرياض التي أهدتنا الحب والنجاح والفرح أهدتنا ليالي عظيمة، شكرًا لرؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شكرًا لهيئة الترفيه، وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الليلة الكبيرة، كانت ليلة النغم والموسيقى غنت فيها كل الرياض شكرًا الشركة الكبيرة الملهمة على ليلة من أجمل الليالي كنتم أنتم أبطالها بفضل رؤيتكم الكبيرة للحدث.

 

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