Icon

باحثون عن عمل: المقابلات الوظيفية أنهكتنا Icon خطوة تُقرب النصر من مارسيلو Icon لحظة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية Icon ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا لـ 40642 Icon السبع يوضح بدائل التحقق بخطوتين في تويتر Icon الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الباطن Icon الصين: رد الفعل الأمريكي على المنطاد سخيف وهستيري Icon الشباب يسعى لمواصلة تألقه آسيويًا Icon تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon الدويش: جارسيا لا يجيد قيادة المباريات! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الترفيه

أحلام تتألق بحفلها على مسرح أبو بكر سالم في الليلة الماسية

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
أحلام تتألق بحفلها على مسرح أبو بكر سالم في الليلة الماسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تألقت النجمة أحلام بحفلها، مساء أمس الجمعة 17 فبراير، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي أطلق عليه “الليلة الماسية”.

الليلة الماسية

وعلى مدار أكثر من ساعتين متواصلتين قدمت المطربة أحلام، بحفلها من تنظيم بنش مارك”، فقرة غنائية استثنائية وسط حضور الآلاف من جمهورها على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات من استقبال وزير الرياضة لـ الهلال وصيف العالم في الرياض

Img

فيروس ماربورغ الفتاك يثير قلق الصحة العالمية

وقدمت أحلام خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة منها وش ذكرك والمحبة أرض ومستغرب وعيوني وبس وهي الأغنية التي تفاعل معها الكثيرين من الجمهور.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...
السعودية اليوم

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...

السعودية اليوم
السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته
تقارير

السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته

تقارير
سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...
السعودية اليوم

سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...

السعودية اليوم
لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...
الرياضة

لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...

الرياضة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...
الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...

الرياضة
مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...
السعودية اليوم

مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...

السعودية اليوم