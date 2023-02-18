أحلام تتألق بحفلها على مسرح أبو بكر سالم في الليلة الماسية

تألقت النجمة أحلام بحفلها، مساء أمس الجمعة 17 فبراير، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي أطلق عليه “الليلة الماسية”.

الليلة الماسية

وعلى مدار أكثر من ساعتين متواصلتين قدمت المطربة أحلام، بحفلها من تنظيم بنش مارك”، فقرة غنائية استثنائية وسط حضور الآلاف من جمهورها على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

وقدمت أحلام خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة منها وش ذكرك والمحبة أرض ومستغرب وعيوني وبس وهي الأغنية التي تفاعل معها الكثيرين من الجمهور.