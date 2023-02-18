أحلام تدعم فيصل العتيبي وتدعوه للغناء معها

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دعمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي المطرب الصاعد فيصل العتيبي، وذلك في حفلها أمس ضمن فعاليات موسم الرياض، وفاءً بوعدها له بتقديمه للجمهور.
فنانة العرب احلام تدعم الموهبة الصاعدة الشاب فيصل العتيبي و يشاركها غناء اغنية حزين
#الليله_الماسيه pic.twitter.com/Wi4y89lOAYقد يهمّك أيضاً
— 𝗔𝗵𝗹𝗮𝗺 𝗠𝗮𝗴𝗮𝘇𝗶𝗻𝗲 (@AhlamMagazine) February 17, 2023
وظهرت أحلام مع فيصل العتيبي في حفلها مواصلة دعمها له، حيث غنى معها أغنية “حزين”، لتتفاعل معه ومع صوته لتشاركه في الغناء.
وعقب الحفل، ظهرت أحلام مع فيصل العتيبي وهي تواصل دعمها له، حيث وجه الشاب الشكر لها بعد الوفاء بوعدها له وإتاحة الفرصة له بالمشاركة في حفلها، لترد عليه: “أنت تستاهل هذا مو موقف أنا خليت الناس يستمتعون بصوتك”.
يذكر أن أحلام وعدت فيصل العتيبي قبل أشهر بالغناء معها في حفلها المقبل ضمن موسم الرياض بعد سماعها صوته وإعجابها به.
فنانة العرب احلام تدعم فيصل العتيبي وتدعوه على المسرح ليؤدي اغنية حزين برفقتها 🤍#الليلة_الماسيه pic.twitter.com/bABhrHCSDd
— 𝗚𝗼𝗿𝗴𝗲𝗼𝘂𝘀 𝗔𝗵𝗹𝗮𝗺 (@GorgeousAhlam) February 17, 2023
وأشاد رواد موقع “تويتر” بموقف أحلام، فقال أحد المغردين “كبرت في عيني لحظة مشاركة الفتى الشجي فيصل العتيبي ليشاركها وصلة أغنية حزين من الشتاء وكانت عند وعدها له وأوفت بالوعد في الليلة الماسية.. شكرًا أحلام والكبير كبير”.
وأضاف آخر: “أحلام طيبة القلب والنوايا”، وأشار آخر: “أحلام فنانة عظيمة.. فيصل العتيبي شخص موهوب تحطم نفسيًا والسبب العنصرية ووصل لأحلام هالشي وسمعت صوته وشافت إنه موهوب ويطلع منه مستقبلًا فنان دعمته بالسوشيال ميديا مبدئيًا وسجلت معاه أغنية والحين تدعمه بليلتها بأغنيه هو يحبها”.