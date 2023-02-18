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وفاءً بوعدها له

أحلام تدعم فيصل العتيبي وتدعوه للغناء معها

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
أحلام تدعم فيصل العتيبي وتدعوه للغناء معها
المواطن - فريق التحرير

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دعمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي المطرب الصاعد فيصل العتيبي، وذلك في حفلها أمس ضمن فعاليات موسم الرياض، وفاءً بوعدها له بتقديمه للجمهور.

وظهرت أحلام مع فيصل العتيبي في حفلها مواصلة دعمها له، حيث غنى معها أغنية “حزين”، لتتفاعل معه ومع صوته لتشاركه في الغناء.

وعقب الحفل، ظهرت أحلام مع فيصل العتيبي وهي تواصل دعمها له، حيث وجه الشاب الشكر لها بعد الوفاء بوعدها له وإتاحة الفرصة له بالمشاركة في حفلها، لترد عليه: “أنت تستاهل هذا مو موقف أنا خليت الناس يستمتعون بصوتك”.

يذكر أن أحلام وعدت فيصل العتيبي قبل أشهر بالغناء معها في حفلها المقبل ضمن موسم الرياض بعد سماعها صوته وإعجابها به.

إشادة المغردين

وأشاد رواد موقع “تويتر” بموقف أحلام، فقال أحد المغردين “كبرت في عيني لحظة مشاركة الفتى الشجي فيصل العتيبي ليشاركها وصلة أغنية حزين من الشتاء وكانت عند وعدها له وأوفت بالوعد في الليلة الماسية.. شكرًا أحلام والكبير كبير”.

وأضاف آخر: “أحلام طيبة القلب والنوايا”، وأشار آخر: “أحلام فنانة عظيمة.. فيصل العتيبي شخص موهوب تحطم نفسيًا والسبب العنصرية ووصل لأحلام هالشي وسمعت صوته وشافت إنه موهوب ويطلع منه مستقبلًا فنان دعمته بالسوشيال ميديا مبدئيًا وسجلت معاه أغنية والحين تدعمه بليلتها بأغنيه هو يحبها”.

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