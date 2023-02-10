Icon

أكثر 10 أفلام مشاهدة على Netflix منذ طرحها  Icon خطيب المسجد النبوي: أكثروا من الاستغفار وأقبلوا بقلوبكم على ربكم Icon الأرصاد: رياح تثير الأتربة على حائل Icon خطيب المسجد الحرام: معونة السعودية للمنكوبين واجب وإغاثة للملهوف Icon مجري يقود مباراة الاتحاد والعدالة Icon أحمد شراحيلي يغيب عن مواجهة العدالة Icon تبرعات الحملة الشعبية السعودية تقترب من 200 مليون ريال Icon مباراة الوحدة والنصر تمنح ملعب الشرائع رقمًا قياسيًا Icon جدل بشأن استضافة كاتب خليجي مدان في جرائم تحرش Icon سوريا تعلن حلب واللاذقية وإدلب وحماة مناطق منكوبة جراء الزلزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بسبب معاناته من إصابة

أحمد شراحيلي يغيب عن مواجهة العدالة

2023-02-10 الساعة 2:02
أحمد شراحيلي يغيب عن مواجهة العدالة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تأكد غياب النجم أحمد شراحيلي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراة اليوم ضد نظيره العدالة، بسبب معاناته من الإصابة.

غياب أحمد شراحيلي

وأكدت تقارير أن أحمد شراحيلي تعرض للإصابة مؤخرًا، وغاب عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية اليومين الماضيين، ما يعني عدم مشاركته مع الاتحاد ضد العدالة.

قد يهمّك أيضاً
Img

“فهد الطبية” تفوز بجائزتين من جوائز أداء الصحة لعام 2022

Img

إيلون ماسك يعلق على إسقاط المنطاد الصيني بصورة غريبة 

أحمد شراحيلي مع الاتحاد
شراحيلي – المصدر @ittihad

وأوضح الإعلامي منار شاهين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، أن عمر هوساوي سيعود إلى التشكيلة الأساسية لفريق الاتحاد، بعد إصابة شراحيلي.

وتفاعلت الجماهير مع غياب المدافع الاتحادي عن مباراة العدالة، ليصبح اسم أحمد شراحيلي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، اليوم الجمعة، حيث أبدت قلقها من عدم مشاركته، خاصة أنه من الركائز الأساسية بجانب أحمد حجازي.

أحمد شراحيلي - الاتحاد والعدالة
شراحيلي وحجازي

الاتحاد ضد العدالة

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد العدالة، مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030
السعودية اليوم

بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030

السعودية اليوم
الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم...
الرياضة

الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم...

الرياضة
الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع
آخر الاخبار

الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع

آخر الاخبار
لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين...
السعودية اليوم

لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين...

السعودية اليوم
مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة
الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...
السعودية اليوم

الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...

السعودية اليوم
التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن

الرياضة