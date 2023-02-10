أحمد شراحيلي يغيب عن مواجهة العدالة

تأكد غياب النجم أحمد شراحيلي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراة اليوم ضد نظيره العدالة، بسبب معاناته من الإصابة.

غياب أحمد شراحيلي

وأكدت تقارير أن أحمد شراحيلي تعرض للإصابة مؤخرًا، وغاب عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية اليومين الماضيين، ما يعني عدم مشاركته مع الاتحاد ضد العدالة.

وأوضح الإعلامي منار شاهين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، أن عمر هوساوي سيعود إلى التشكيلة الأساسية لفريق الاتحاد، بعد إصابة شراحيلي.

وتفاعلت الجماهير مع غياب المدافع الاتحادي عن مباراة العدالة، ليصبح اسم أحمد شراحيلي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، اليوم الجمعة، حيث أبدت قلقها من عدم مشاركته، خاصة أنه من الركائز الأساسية بجانب أحمد حجازي.

الاتحاد ضد العدالة

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد العدالة، مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.