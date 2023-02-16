Icon

أخذت الرقم السري من خالها واستولت على 250 مليون ريال! Icon الاتحاد يرتقي لـ صدارة دوري روشن بثلاثية في الاتفاق Icon عشرات الآلاف يحتجون لرفع سن التقاعد بباريس Icon 90 % من الشواحن الموجودة في محطات الوقود تجارية ومقلدة Icon وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني Icon الأرصاد تنبه: ارتفاع الأمواج ورياح تعيق الرؤية في جدة ورابغ وبحرة Icon تركي آل الشيخ يُلبي طلب يتيم سوري لـ مقابلة رونالدو : أبشر Icon أول قرار من الاتحاد بعد تداول فيديو مفبرك لـ حمدالله Icon السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة تزوير التوقيع الإلكتروني Icon هجوم إلكتروني محتمل على مطارات ألمانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا يمكن الطعن على العملية لأنها نفذت بسند الأمر

أخذت الرقم السري من خالها واستولت على 250 مليون ريال!

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
أخذت الرقم السري من خالها واستولت على 250 مليون ريال!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المحامي محمد الضبعان، تفاصيل قصة سرقة امرأة 250 مليون ريال من خالها باستخدام أخطر ورقة قانونية، بعد أن شاركها رسالة نصية.

خطر التطور التقني

وقال خلال لقاء له مع برنامج النقطة العمياء على قناة السعودية: إن هناك بعض الأشخاص من ضعاف الناس يسيئون استخدام التطور التقني، اليوم كل الحياة تقوم على كود أرقام سرية، تأتيك على رقم هاتفك الموجود في نظام أبشر.

سرقة 250 مليون ريال

وأضاف: القصة باختصار أن أحد رجال الأعمال ورث مبلغًا كبيرًا، وابنة شقيقته طلبت منه أن يعطيها رقمًا سريًّا لتغيير كود، وتم تغيير رقم الجوال الموجود في أبشر، وبدأوا في إصدار سندات تنفيذية عليه بأكثر من 250 مليون ريال وجميعها نفذت خلال أقل من أسبوع.

وتابع: رجل الأعمال لم يعِ أنه لا يجب أن يعطي الرقم السري لأي شخص إلا عندما يتأكد لماذا طلب الرقم السري، والخدمة المطلوبة، مشيرًا إلى أن التقنية تعطي اليوم رسائل مسبقة على ماذا تريد.

عدم قبول الطعن

وأوضح المحامي محمد الضبعان، أنه لا يمكن الطعن على العملية بتزويرهـا، لأنها نفذت بسند الأمر وهو ورقة مصرفية تصدر من رجل الأعمال وحقيقية، لافتًا إلى أن محكمة التنفيذ تنفذ هذا الأمر؛ لأنه سند إلكتروني موثوق من خلال النظام.

وتابع: اليوم إذا لم ينتبه كل إنسان إلى طريقة استخدام التقنية، ممكن أن يكون هناك إشكال كبير، وخسائر كبيرة نتيجة الثقة أو الخطأ في استخدام التقنية، مشددًا بعدم إعطاء الرقم السري لأي شخص.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل

السعودية اليوم
7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...
السعودية اليوم

7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...

السعودية اليوم
التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...
السعودية اليوم

التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...

السعودية اليوم
مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...
تقارير

مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...

تقارير
إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن
آخر الاخبار

إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن

آخر الاخبار
الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...
العالم

تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...

العالم