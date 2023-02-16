أخذت الرقم السري من خالها واستولت على 250 مليون ريال! الاتحاد يرتقي لـ صدارة دوري روشن بثلاثية في الاتفاق عشرات الآلاف يحتجون لرفع سن التقاعد بباريس 90 % من الشواحن الموجودة في محطات الوقود تجارية ومقلدة وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني الأرصاد تنبه: ارتفاع الأمواج ورياح تعيق الرؤية في جدة ورابغ وبحرة تركي آل الشيخ يُلبي طلب يتيم سوري لـ مقابلة رونالدو : أبشر أول قرار من الاتحاد بعد تداول فيديو مفبرك لـ حمدالله السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة تزوير التوقيع الإلكتروني هجوم إلكتروني محتمل على مطارات ألمانيا
كشف المحامي محمد الضبعان، تفاصيل قصة سرقة امرأة 250 مليون ريال من خالها باستخدام أخطر ورقة قانونية، بعد أن شاركها رسالة نصية.
#النقطة_العمياء | المحامي محمد الضبعان: امرأة قامت بسرقة 250 مليون ريال من خالها باستخدام أخطر ورقة قانونية ملزمة ماليا بعد أن شاركها رسالة نصية. #قناة_السعودية | @salahalghaydan pic.twitter.com/XDehFrHMW4قد يهمّك أيضاً
— قناة السعودية (@saudiatv) February 16, 2023
وقال خلال لقاء له مع برنامج النقطة العمياء على قناة السعودية: إن هناك بعض الأشخاص من ضعاف الناس يسيئون استخدام التطور التقني، اليوم كل الحياة تقوم على كود أرقام سرية، تأتيك على رقم هاتفك الموجود في نظام أبشر.
وأضاف: القصة باختصار أن أحد رجال الأعمال ورث مبلغًا كبيرًا، وابنة شقيقته طلبت منه أن يعطيها رقمًا سريًّا لتغيير كود، وتم تغيير رقم الجوال الموجود في أبشر، وبدأوا في إصدار سندات تنفيذية عليه بأكثر من 250 مليون ريال وجميعها نفذت خلال أقل من أسبوع.
وتابع: رجل الأعمال لم يعِ أنه لا يجب أن يعطي الرقم السري لأي شخص إلا عندما يتأكد لماذا طلب الرقم السري، والخدمة المطلوبة، مشيرًا إلى أن التقنية تعطي اليوم رسائل مسبقة على ماذا تريد.
وأوضح المحامي محمد الضبعان، أنه لا يمكن الطعن على العملية بتزويرهـا، لأنها نفذت بسند الأمر وهو ورقة مصرفية تصدر من رجل الأعمال وحقيقية، لافتًا إلى أن محكمة التنفيذ تنفذ هذا الأمر؛ لأنه سند إلكتروني موثوق من خلال النظام.
وتابع: اليوم إذا لم ينتبه كل إنسان إلى طريقة استخدام التقنية، ممكن أن يكون هناك إشكال كبير، وخسائر كبيرة نتيجة الثقة أو الخطأ في استخدام التقنية، مشددًا بعدم إعطاء الرقم السري لأي شخص.