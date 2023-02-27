أرامكو تعلن برنامج الابتعاث الجامعي لخريجي وخريجات الثانوية

أعلنت شركة أرامكو السعودية برنامج الابتعاث الجامعي (لغير الموظفين في أرامكو السعودية)، وهو برنامج مختار بعناية لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية من السعوديين.

ويعتبر هذا البرنامج كأحد المصادر الأساسية لشغل كثير من الوظائف المهنية والتقنية في الشركة، ففي كل عام، تستقطب أرامكو السعودية المتميزين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية من القسم العلمي لابتعاثهم للحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التي تحتاجها الشركة بعد استيفائهم لمتطلبات القبول، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل البرنامج:

1- بعد إتمام برنامج الإعداد الجامعي بنجاح على مدى سنة دراسية كاملة في مدينة الظهران، يتم ابتعاث الطلاب والطالبات إلى أفضل الجامعات العالمية لدراسة مختلف التخصصات حسب احتياجات الشركة.

2- بعد إكمال فترة الابتعاث والحصول على الشهادة الجامعية بنجاح، يعين الخريجون والخريجات كموظفين مهنيين في أرامكو السعودية.

3- يحصل الطلاب والطالبات في برنامج الابتعاث الجامعي على مستوى عال من الدعم والمساندة لضمان تحقيقهم لأهدافهم. فخلال إكمالهم لفترة الإعداد الجامعي، يتلقى الطلاب والطالبات الدعم من موظفي مركز الإعداد الجامعي للتأكد من جاهزيتهم لمواجهة تحديات الالتحاق بالجامعات المرموقة حول العالم.

4- يشمل ذلك الاستعداد لاختبارات اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOFEL) واختبارات نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) والمساعدة في استيفاء طلبات القبول في جامعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البرنامج الأكاديمي الصارم المقدم في مركز الإعداد الجامعي بضمان استعداد الطلاب والطالبات لمواجهة التحديات الأكاديمية التي قد يواجهونها مع بداية دراستهم الجامعية.

5- لا يتوقف هذا الدعم بمجرد مغادرة المملكة، فالمستشارون الأكاديميون في أرامكو السعودية متواجدون في العديد من الدول التي سيكمل الطلاب والطالبات دراستهم فيها، ويقوم هؤلاء المستشارون بتزويد الطلاب والطالبات بالمساعدة اللازمة لتحقيق أهدافهم الأكاديمية.

المزايا:



1- أثناء برنامج الإعداد الجامعي:

– تجهيز كافة المتطلبات اللازمة لمساعدتك للقبول والتسجيل في أرقى الجامعات العالمية.

– متابعة تقدمك في تحصيل المتطلبات العالمية للقبول (مثل اختبارات الـ SAT والـ IELTS وكتابة السيرة الذاتية والمقالات الجامعية).

– تقديم مبلغ شهري قدره 3500 ريال سعودي لكل طالب وطالبة.

– توفير السكن بحسب خطة الشركة.

– مواصلات مجانية باستخدام حافلات الشركة.

– الرعاية الصحية بحسب خطة الشركة.

– استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة في رحلاتها داخل المملكة.

– استخدام المرافق المجانية التابعة للشركة والتي تشمل مرافقَ ترفيهية (المسابح، وصالات اللياقة البدنية (الجيم)، وملاعب كرة القدم، وملاعب كرة السلة، وملاعب التنس، وأنشطة رياضية أخرى) ومرافقَ عامةٍ قريبة من مكان السكن الذي توفره الشركة (المرافق الصحية، والطعام، والتموين، والتسوّق، والبنوك).

– الاستفادة من العروض التجارية الكثيرة والتخفيضات المقدمة لموظفي الشركة على منتجات وخدمات عديدة داخل المملكة وحول العالم مثل الفنادق الكبرى وشركات الطيران الدولية وشركات تأجير السيارات، وغيرها.

2- أثناء الدراسة الجامعية:

للشركة الحق في تعديل هذه العوائد في أي وقت وهي كالآتي:

– تغطية تكاليف الدراسة الجامعية.

– راتب شهري طوال فترة الدراسة الجامعية حيث يتم تحديد المبلغ حسب مدينة الابتعاث.

– مبلغ مقطوع لمرة واحدة لشراء الحاسب الآلي ولوازمه.

– بدل كتب دراسية لكل سنة أكاديمية جامعية.

– مكافأة للتفوق بحسب الأداء الأكاديمي للطالب وتصنيف الجامعة بحسب قائمة أرامكو السعودية للجامعات.

– مبلغ مقطوع لمرة واحدة لتغطية تكاليف الانتقال إلى مدينة الابتعاث.

– تذكرة سفر ذهاب وعودة لكل عام دراسي في البرنامج عند تحقيق الطالب لمتطلبات البرنامج.

– علاج طبي بحسب أنظمة الشركة.

– توجيه أكاديمي من قبل مرشدين أكاديميين متمرسين.

– برامج تحضيرية لتهيئة الطالب في الظهران وكذلك في مدينة الابتعاث.

3- ما بعد التخرج / التوظيف:

– راتب شهري لكل شهر ميلادي، بالإضافة إلى راتب إضافي خلال شهر رمضان.

– بدل سكن سنوي يعادل ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي الشهري.

– حوافز إضافية حسب مكان العمل بعد فترة التدريب، وزيادات قد تصل إلى 70% من الراتب – الأساسي.

– إمكانية الحصول على رواتب إضافية سنوية من خلال خطة الحوافز لدى أرامكو السعودية.

– الحصول على زيادة الشركة السنوية حسب خطة الشركة.

– إجازة سنوية حسب خطة الشركة، بالإضافة إلى الأعياد الرسمية حسب تقويم العمل الخاص بالشركة.

– الرعاية الصحية لك ولوالديك ولزوجتك وأبنائك.

– إتاحة خيار المشاركة في خطة الادخار الخاصة بموظفي الشركة.

– إتاحة خيار المشاركة في برنامج تملّك البيوت الخاص بالشركة.

– استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة.

– استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة.

– مواصلات مجانية باستخدام حافلات الشركة.

– الاستفادة من العروض التجارية الكثيرة والتخفيضات المقدمة لموظفي الشركة على منتجات وخدمات عديدة داخل المملكة وحول العالم مثل الفنادق الكبرى وشركات الطيران الدولية وشركات تأجير السيارات، وغيرها.

المتطلبات:

1- أن يكون الطالب أو الطالبة منتظماً / منتظمة في الفصل الدراسي الثالث للصف الثالث ثانوي من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1443-1444 هـ – (2022-2023 م) أو حديث / حديثة التخرج من مدرسة ثانوية من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1443-1444 هـ – (2022-2023 م).

2- على المتقدم أو المتقدمة الحصول على معدل تراكمي قدره 85% أو أكثر للصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي و معدل تراكمي قدره 85% أو أكثر في المواد العلمية (المواد العلمية تشمل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء) لصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي، يتوجب على الطالب أو الطالبة الحصول على 90 درجة أو أكثر في اختبار القدرات العامة (القياس) (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

3- على المتقدم أو المتقدمة إحضار بطاقة أحوال أو جواز سفر ساري المفعول قبل الدخول إلى قاعة اختبارات القبول لبرنامج الابتعاث الجامعي. وعدا ذلك، فلن يسمح له / لها بدخول قاعة الاختبار.

4- ألاّ يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 22 سنة هجرية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1444/08/21هـ الموافق 2023/03/13م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/08/28هـ الموافق 2023/03/20م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا