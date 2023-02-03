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ضمن منافسات الجولة الـ15

أرجنتيني يدير مباراة الفتح والنصر

2023-02-03 الساعة 2:03
أرجنتيني يدير مباراة الفتح والنصر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي الفتح والنصر، والاتفاق ضد العدالة، في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

طاقم تحكيم الفتح والنصر

ويدير طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة فيرناندو رباليني مباراة الفتح والنصر اليوم، ويساعده دييغو بونفا وغابرييل تشاد، الحكم الرابع عبدالله الشهري، حكم الفيديو ماورو فيجليانو، ويساعده خلف الشمري.

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الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

وقبل مباراة الفتح والنصر على ملعب مرسول بارك في الرياض، يحتل النموذجي المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

حكام مباراة الاتفاق ضد العدالة

ويقود ممدوح آل شهدان مباراة الاتفاق ضد العدالة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويساعده فهد العمري وأحمد العتيق، محمد البريدي حكمًا رابعًا، خالد الطريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده بدر الشمراني.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

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