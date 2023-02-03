أرجنتيني يدير مباراة الفتح والنصر

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي الفتح والنصر، والاتفاق ضد العدالة، في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.
ويدير طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة فيرناندو رباليني مباراة الفتح والنصر اليوم، ويساعده دييغو بونفا وغابرييل تشاد، الحكم الرابع عبدالله الشهري، حكم الفيديو ماورو فيجليانو، ويساعده خلف الشمري.
وقبل مباراة الفتح والنصر على ملعب مرسول بارك في الرياض، يحتل النموذجي المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.
ويقود ممدوح آل شهدان مباراة الاتفاق ضد العدالة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويساعده فهد العمري وأحمد العتيق، محمد البريدي حكمًا رابعًا، خالد الطريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده بدر الشمراني.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.