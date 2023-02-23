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عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في احتفالات يوم التأسيس

أرجنتيون: زرنا السعودية لأنها الوحيدة التي فازت على منتخبنا بكأس العالم

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
أرجنتيون: زرنا السعودية لأنها الوحيدة التي فازت على منتخبنا بكأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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عبَّر مواطنون أرجنتينيون عن فرحتهم بزيارة المملكة، ومشاركة أهلها الاحتفال بيوم التأسيس، مشيرين إلى أنهم زاروا المملكة بسبب فوز المنتخب السعودي لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وقالت مواطنة أرجنتينية خلال لقائها مع “قناة الإخبارية”، إنهم وصلوا إلى المملكة بالأمس والتي تزامنت مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس، مبدية سعادتها بأجواء الاحتفالات.

سبب زيارتهم للمملكة

وأكدت أن زيارتها للمملكة جاءت لأنها الدولة الوحيدة التي انتصرت على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

أما المواطن الأرجنتيني، فأبدى سعادته هو الآخر بوجوده في المملكة التي زارها لأنها الدولة الوحيدة التي فازت على الأرجنتين في بطولة كأس العالم الأخيرة، مبديًا اندهاشه وسعادته بالضيافة السعودية التي لم يرَ مثلها في أي دولة بالعالم.

 

 

 

 

 

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