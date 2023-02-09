أردوغان: سنحاسب من يستغل أزمة الزلزال سياسيًا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ستتعافى من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع، وأوضح أنه سيعمل على إعادة بناء المناطق المنكوبة خلال عام واحد.

التعافي من الزلزال

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله خلال تفقده مناطق متضررة من الزلزال في قضاء إسكندرون: “لا تقلقوا، سوف نتعافى من هذا في وقت قصير، تماما كما تعافينا سابقا من الزلازل في كل هذه الأماكن. بالطبع، أولئك الذين لقوا حتفهم باقون في قلوبنا، هم جزء منا”.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في كلمة له في غازي عنتاب، أن عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 14014 شخصا والجرحى 67097 شخصًا.

المساعدات الإغاثية

وأضاف الرئيس التركي: “ما زالت المساعدات تأتينا وسنوزع منازل متنقلة على المحافظات الـ10 المنكوبة، والبرلمان التركي سيصوت اليوم على تشريع إعلان حالة الطوارئ في المحافظات الـ10 الذي سيكون مفيدًا في مكافحة التجار المنتفعين ومثيري الفتنة والفاسدين والمرابين الجشعين”، لافتاً إلى أن هناك من يحاول استغلال المأساة للحصول على مكاسب سياسية، وشدد على أن الشعب لن يكترث لهم

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.