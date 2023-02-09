Icon

قصة لاجئ مات بالزلزال 25 فردًا من عائلته في سوريا Icon ديوان المظالم: توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتًا بسبب الصيانة Icon استبعاد حسان تمبكتي من مباراة الباطن Icon وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية Icon النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة Icon مقترح باستغلال الغبار القمري لتقليل حرارة الأرض Icon خلل خطير وراء استدعاء 19 ألف مركبة من 3 طرازات شهيرة Icon خبير تقني يكشف حقيقة عودة تطبيق BBM Icon الإطاحة بمقيم خبأ 1349 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي في مركبة Icon تعاون سعودي إماراتي لإدارة النفايات بطرق مثالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تعهد بإعادة بناء المناطق المنكوبة

أردوغان: سنحاسب من يستغل أزمة الزلزال سياسيًا

2023-02-09 الساعة 2:20
أردوغان: سنحاسب من يستغل أزمة الزلزال سياسيًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ستتعافى من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع، وأوضح أنه سيعمل على إعادة بناء المناطق المنكوبة خلال عام واحد.

التعافي من الزلزال

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله خلال تفقده مناطق متضررة من الزلزال في قضاء إسكندرون: “لا تقلقوا، سوف نتعافى من هذا في وقت قصير، تماما كما تعافينا سابقا من الزلازل في كل هذه الأماكن. بالطبع، أولئك الذين لقوا حتفهم باقون في قلوبنا، هم جزء منا”.

قد يهمّك أيضاً
Img

حساب المواطن يوضح حالة لا تتطلب إرفاق مستندات إثبات الدخل

Img

الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الخلود

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في كلمة له في غازي عنتاب، أن عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 14014 شخصا والجرحى 67097 شخصًا.

المساعدات الإغاثية

وأضاف الرئيس التركي: “ما زالت المساعدات تأتينا وسنوزع منازل متنقلة على المحافظات الـ10 المنكوبة، والبرلمان التركي سيصوت اليوم على تشريع إعلان حالة الطوارئ في المحافظات الـ10 الذي سيكون مفيدًا في مكافحة التجار المنتفعين ومثيري الفتنة والفاسدين والمرابين الجشعين”، لافتاً إلى أن هناك من يحاول استغلال المأساة للحصول على مكاسب سياسية، وشدد على أن الشعب لن يكترث لهم

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...
الرياضة

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...

الرياضة
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...
السوق

الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...

السوق
تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
وظائف

وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

وظائف
تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي
العالم

تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي

العالم