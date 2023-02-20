أردوغان يزور فريق الإغاثة السعودي : نقدر مساعدات المملكة

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقر الفريق السعودي للإغاثة، معبرًا عن شكره لحكومة وشعب المملكة بعد دعمها لبلاده عقب الزلزال المدمر.

ونقلت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يوثق لحظة زيارة أردوغان لمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ولقائه ممثل المركز، حيث تحدثا عن طبيعة العمل في الوقت الراهن.

شكر خاص من أردوغان

وقال ممثل الفريق السعودي للإغاثة إن الرئيس التركي عبر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفريق مركز الملك سلمان، لما تم تقديمه من خدمات وجهود إنسانية.

وأكد ممثل الفريق السعودي أنهم يتواجدون بتركيا بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتقديم المساعدات لجميع المحتاجين المتضررين من الزلزال.

فيديو | تقديرا لما تقدمه المملكة من خدمات إنسانية.. الرئيس التركي يعبر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين خلال حديثه مع الفريق السعودي للإغاثة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/VXLjoOjqdH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023

وكانت فرق الهلال الأحمر السعودي توجهت في وقت سابق إلى شوارع تركيا لتسليم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال المدمر.

ووثق مقطع فيديو متداول نشرته قناة “العربية”، تجهيزات فرق الهلال الأحمر السعودي وجهودهم لتسليم المساعدات الإغاثية للمتضررين بتركيا من الزلزال المدمر.