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أردوغان يزور فريق الإغاثة السعودي : نقدر مساعدات المملكة

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
أردوغان يزور فريق الإغاثة السعودي : نقدر مساعدات المملكة
المواطن - فريق التحرير

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زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقر الفريق السعودي للإغاثة، معبرًا عن شكره لحكومة وشعب المملكة بعد دعمها لبلاده عقب الزلزال المدمر.

ونقلت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يوثق لحظة زيارة أردوغان لمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ولقائه ممثل المركز، حيث تحدثا عن طبيعة العمل في الوقت الراهن.

شكر خاص من أردوغان

وقال ممثل الفريق السعودي للإغاثة إن الرئيس التركي عبر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفريق مركز الملك سلمان، لما تم تقديمه من خدمات وجهود إنسانية.

وأكد ممثل الفريق السعودي أنهم يتواجدون بتركيا بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتقديم المساعدات لجميع المحتاجين المتضررين من الزلزال.

وكانت فرق الهلال الأحمر السعودي توجهت في وقت سابق إلى شوارع تركيا لتسليم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال المدمر.

ووثق مقطع فيديو متداول نشرته قناة “العربية”، تجهيزات فرق الهلال الأحمر السعودي وجهودهم لتسليم المساعدات الإغاثية للمتضررين بتركيا من الزلزال المدمر.

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