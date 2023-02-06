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عقب مقتل المئات في زلزال تركيا

أردوغان يعلن حدادًا وطنيًا لمدة أسبوع على ضحايا الزلزال

2023-02-06 الساعة 9:14
أردوغان يعلن حدادًا وطنيًا لمدة أسبوع على ضحايا الزلزال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، حدادًا وطنيًا لمدة أسبوع على ضحايا الزلزال.

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن أعمال الإنقاذ مستمرة لمواجهة آثار الزلزال، لافتاً إلى ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 912 قتيلاً و5385 مصاباً.

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أكبر كارثة

وأكد أردوغان، في كلمة له أن الزلزال الذي ضرب تركيا هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939. وقال الرئيس التركي إن “2818 مبنى قد تهدم”.

وأضاف بالقول: “دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها”. وذكر أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل، والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة.

من ناحية أخرى، قال أردوغان إن تركيا تلقت عروضاً للمساعدة من 45 دولة إلى جانب الناتو والاتحاد الأوروبي.

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