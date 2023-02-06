دياز: مواجهة فلامنجو ممتعة ونسعى للتأهل إلى النهائي الرعي مُضرّ بالمراعي في حالتين ارتفاع ضحايا الزلزال لـ 1651 قتيلًا و11119 مُصابًا أمن الطرق يحل أزمة معتمر فقد متعلقاته بشاحنة خلال دقيقتين أكثر من 30 خدمة إلكترونية لخدمة المستثمرين في منصة صناعي أردوغان يعلن حدادًا وطنيًا لمدة أسبوع على ضحايا الزلزال ولي العهد يعزي أردوغان في ضحايا الزلزال النصر يفقد تاليسكا وبيتي وألفارو 14 يومًا أولمبياد وطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي لتأهيل الطلاب للمنافسات العالمية مدرب فلامنجو: متحمسون لمواجهة الهلال ونسعى للتأهل
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، حدادًا وطنيًا لمدة أسبوع على ضحايا الزلزال.
وفي وقت سابق، قال أردوغان إن أعمال الإنقاذ مستمرة لمواجهة آثار الزلزال، لافتاً إلى ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 912 قتيلاً و5385 مصاباً.
وأكد أردوغان، في كلمة له أن الزلزال الذي ضرب تركيا هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939. وقال الرئيس التركي إن “2818 مبنى قد تهدم”.
وأضاف بالقول: “دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها”. وذكر أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل، والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة.
من ناحية أخرى، قال أردوغان إن تركيا تلقت عروضاً للمساعدة من 45 دولة إلى جانب الناتو والاتحاد الأوروبي.