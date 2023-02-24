أرقام الشباب في دوري أبطال آسيا 2022

قدم الشباب مع مدربه الإسباني فيسينتي مورينو أداء مميزًا في دوري أبطال آسيا 2022، قبل توديع البطولة من دور الـ8 أمام الدحيل القطري.

الخسارة ضد الدحيل

ولعب الشباب ضد الدحيل بالأمس على استاد الثمامة، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بخسارة الليوث بهدفين مقابل هدف، ليضرب الفريق القطري موعدًا مع الهلال في نصف النهائي.

أبرز أرقام الشباب

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الأنظار في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية، وكان يتوقع المتابعين تأهله إلى الدور التالي والمنافسة على اللقب.

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن أبرز أرقام الليوث في دوري أبطال آسيا 2022، حيث خاض 8 مباريات، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، وبلغت نسبة ترجمة الأهداف 16%، واستقبل هدفين فقط.

وقام لاعبو الليوث بـ129 تسديدة بينهم 49 تسديدة على المرمى، ووصلت نسبة الاستحواذ 57.4% لكل مباراة، وبلغت نسبة نجاح التمرير86.5%، وربح 41.8% التحامًا لكل لقاء، ومنحته “سوفاسكور” تقييمًا 7.09 درجات على مشواره الآسيوي.