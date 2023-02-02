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أرقام الهلال في كأس العالم للأندية

2023-02-02 الساعة 2:04
أرقام الهلال في كأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

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يترقب جمهور الهلال، مشاركة الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض في كأس العالم للأندية نسخة 2022، والمقامة حاليًّا في المغرب.

وشارك أزرق الرياض في نسختي 2019 و2021 بمونديال الأندية وحقق فيهما المركز الرابع في البطولة.

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الهلال في مونديال الأندية

ولعب أزرق الرياض 6 مباريات في نسختي 2019 و2021، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، وخسر 3 مباريات، كما سجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

الهلال
لاعبو أزرق الرياض – المصدر @Alhilal_FC

وقال الناقد الرياضي جمال عارف: إن الهلال يشارك في كأس العالم للأندية 2022 المقامة في المغرب لأنه بطل آخر نسخة في دوري أبطال آسيا ولم يشارك بسبب الترشيح.

وتحدث عارف في برنامج “أكشن مع وليد”: “أزرق الرياض يشارك في البطولة لأنه كان بطل آخر نسخة من دوري أبطال آسيا وليس بالترشيح”.

واضاف عارف: “الأهلي المصري فريق بطل ودائمًا مرشح لتقديم نتائج إيجابية، لكن الحقيقة تكمن في أن بطولات الأندية في إفريقيا أضعف من آسيا، ويمكن الحكم على قوة مستوى الأهلي من خلال مواجهته للوداد البيضاوي المغربي أو الهلال، وهذا ما سوف نشاهده خلال البطولة”.

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