أرقام رونالدو أمام الفتح

خاض البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، ثالث مبارياته بقميص أصفر الرياض، عندما واجه نادي الفتح في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

ما قدمه رونالدو

النجم البرتغالي وخلال المباراة سدد 4 مرات وسجل هدفًا واحدًا كان من ركلة جزاء ولم يصنع أي تمريرة حاسمة، كما بلغت نسبة تمريراته الصحيحة 73%.

كما نجح النجم البرتغالي في تقديم مراوغتين صحيحتين فقط من أصل 7 قام بهم، مع قيامه بـ6 التحامات صحيحة من أصل 14.

وانضم النجم البرتغالي مطلع يناير الماضي لنادي النصر كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث لعب مباراة الاتفاق في دوري روشن كاملة ولم يُسجل، وخاض مباراة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الخميس الماضي ولم يُسجل، بينما لعب اليوم مباراة الفتح كاملة وسجل هدفه الأول مع أصفر الرياض.