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خسر بخماسية أمس أمام ريال مدريد

أرقام قياسية لـ محمد صلاح رغم هزيمة ليفربول القاسية

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
أرقام قياسية لـ محمد صلاح رغم هزيمة ليفربول القاسية
المواطن - فريق التحرير

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حقق اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي أرقامًا قياسية في مباراة ريال مدريد الإسباني أمس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارة الريدز القاسية بنتيجة 5-2.

إنجازات محمد صلاح

ونجح صلاح صاحب الـ30 عامًا في أن يُصبح أكثر لاعبي ليفربول إحرازًا للأهداف على المستوى القاري متخطيًا النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، حيث سجل صلاح 42 هدفًا بينما سجل جيرارد 41 هدفًا.

كما تمكن صلاح من معادلة رقم الإيفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي السابق، بتسجيل 44 هدفًا في مجمل مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا سواء مع ليفربول أو غيره.

وكان صلاح نجح منذ بداية الموسم الحالي في إحراز 19 هدفًا في 34 مباراة في كل المنافسات المحلية والقارية، منها 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح - ليفربول وريال مدريد

ملخص مباراة ليفربول ضد الريال

وفي لقاء أمس، بدأ ليفربول المباراة بقوة هجومية كبيرة أسفرت عن هدفين للاعبين، الأوروجوياني داروين نونيز ومحمد صلاح في الدقيقتين الـ4 والـ14.

وبعد ذلك بدأ الريال يستعيد عافيته وقوته الهجومية ليسجل الهدف الأول عبر البرازيلي فينسيوس جونيور بالدقيقة الـ 21، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني للريال بالدقيقة الـ36 بعد خطأ قاتل من الحارس البرازيلي أليسون بيكر، لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، انهار ليفربول تمامًا لينجح الريال في إضافة 3 أهداف عبر كل من البرازيلي ميليتاو والفرنسي كريم بنزيما هدفين في الدقائق الـ48 و56 و66.

وانتهت المباراة بفوز الريال بنتيجة 5/ 2 ليضع قدمًا في دور الـ8 بدوري الأبطال الأوروبي.

وسيواجه الريال، فريق ليفربول في لقاء العودة بدور الـ16، يوم 15 مارس المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد الإسبانية.

 

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