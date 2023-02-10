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سجل رباعية أعادت العالمي لصدارة دوري روشن

أرقام كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والوحدة

2023-02-10 الساعة 1:04
أرقام كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والوحدة
المواطن - محمد سمعه

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قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراة مميزة ضد نادي الوحدة؛ حيث ساهم في فوز النصر بالنقاط الـ3 بعد أن أحرز 4 أهداف في المباراة.

وعلى مرمى الوحدة، سدد رونالدو 6 مرات، منهم 4 أهداف وصنع فرصتين للتهديف، كما بلغت دقة تمريراته 80%.

كريستيانو رونالدو - النصر والوحدة

تعليق كريستيانو رونالدو 

وتحدث رونالدو لـ قناة SSC قائلًا بعد المباراة : “سعدت جدًّا بأهدافي الأربعة في مباراة الوحدة، وزملائي ساعدوني حتى أظهر بهذا الشكل”.

وأضاف رونالدو: “النصر قدم مباراة ممتازة أمام الوحدة، ولا شك تواجدك في الصدارة أمر رائع”.

وكان النجم البرتغالي سجل أهدافه الـ4 في الدقائق الـ21 والـ40 والـ53 والـ61، ليصل إلى 503 أهداف في بطولات الدوري.

وكان النجم البرتغالي انضم لنادي النصر مطلع يناير الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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