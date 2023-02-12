أرقام مميزة تزين مسيرة الهلال نحو وصافة العالم

قدم الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مستوى مميزًا ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2022، لينجح في حصد أول ميدالية سعودية بالبطولة.

الهلال وصيف العالم

وكان الهلال قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، ليصطدم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وخسر بنتيجة 5/3، ليتوج بالميدالية الفضية.

أرقام مميزة للهلال

وحقق الهلال عدة أرقام مميزة في كأس العالم للأندية، حيث إنه أصبح أول ناد سعودي يتأهل إلى النهائي، وحطم رقمه في آخر مشاركتين بالحصول على المركز الرابع، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه الاتحاد في 2005.

وأصبح الزعيم أكثر ناد سعودي تحقيقًا للانتصارات بالبطولة، بفوزه على الترجي التونسي، الجزيرة الإماراتي وفلامنجو البرازيلي، كما أنه أول فريق يصعد بركلات الترجيح، بعدما تعادل مع الوداد المغربي في أول مبارياته بالنسخة الحالية.

واحتفظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بكونه أكثر فريق سعودي مشاركة بمونديال الأندية بـ3 مشاركات، كما أنه صاحب أكبر نتيجة، بفوزه على الجزيرة الإماراتي بستة أهداف مقابل هدف.

كما تألق الهلال بشكل لافت في المباراة النهائية، ليصبح أول فريق في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية يسجل 3 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال مواجهة واحدة.

وكان أكثر عدد أهداف استقبله الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في مونديال الأندية هو هدفين في مباراته ضد كورينثيانز البرازيلي عام 2000، وكاشيما الياباني في نسخة 2017.