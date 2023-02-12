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بعد تألقه في النهائي ضد الريال

أرقام مميزة تزين مسيرة الهلال نحو وصافة العالم

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
أرقام مميزة تزين مسيرة الهلال نحو وصافة العالم
المواطن - فريق التحرير

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قدم الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مستوى مميزًا ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2022، لينجح في حصد أول ميدالية سعودية بالبطولة.

الهلال وصيف العالم

وكان الهلال قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، ليصطدم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وخسر بنتيجة 5/3، ليتوج بالميدالية الفضية.

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الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

أرقام مميزة للهلال

وحقق الهلال عدة أرقام مميزة في كأس العالم للأندية، حيث إنه أصبح أول ناد سعودي يتأهل إلى النهائي، وحطم رقمه في آخر مشاركتين بالحصول على المركز الرابع، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه الاتحاد في 2005.

وأصبح الزعيم أكثر ناد سعودي تحقيقًا للانتصارات بالبطولة، بفوزه على الترجي التونسي، الجزيرة الإماراتي وفلامنجو البرازيلي، كما أنه أول فريق يصعد بركلات الترجيح، بعدما تعادل مع الوداد المغربي في أول مبارياته بالنسخة الحالية.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

واحتفظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بكونه أكثر فريق سعودي مشاركة بمونديال الأندية بـ3 مشاركات، كما أنه صاحب أكبر نتيجة، بفوزه على الجزيرة الإماراتي بستة أهداف مقابل هدف.

كما تألق الهلال بشكل لافت في المباراة النهائية، ليصبح أول فريق في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية يسجل 3 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال مواجهة واحدة.

الهلال ضد ريال مدريد
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وكان أكثر عدد أهداف استقبله الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في مونديال الأندية هو هدفين في مباراته ضد كورينثيانز البرازيلي عام 2000، وكاشيما الياباني في نسخة 2017.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

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