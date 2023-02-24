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بعد التأهل لنصف النهائي

أرقام مميزة تُزين مسيرة الهلال بآسيا 2022

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
أرقام مميزة تُزين مسيرة الهلال بآسيا 2022
المواطن - فريق التحرير

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واصل الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز تألقه ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، ليخطف التأهل إلى نصف النهائي.

الفوز ضد فولاذ

ولعب الهلال ضد فولاذ الإيراني بالأمس على استاد الجنوب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022، وفاز الزعيم بهدف دون رد، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي ويضرب موعدًا مع الدحيل القطري.

الهلال ضد فولاذ
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

أبرز أرقام الهلال

وحقق الزعيم العديد من الأرقام المميزة في دوري أبطال آسيا 2022، حيث إنه الأكثر استحواذًا بنسبة 71.1% لكل لقاء، كما أنه الأكثر نجاحًا في التمرير بمعدل 574 تمريرة في كل لقاء.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الأكثر تسديدًا بـ19.3 تسديدة لكل لقاء، والأكثر نجاحًا في المراوغات بـ13 مراوغة لكل مباراة، ومنحته شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” تقييمًا 7.08 درجة.

كما أن الزعيم عزز رقمه القياسي كأكثير فريق وصولًا إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا بـ7 مرات، علمًا بأنه تأهل للمباراة النهائية في آخر 3 مرات تأهل خلالها لهذا الدور في 2017، 2019 و2021، وذلك وفقًا لشبكة “أوبتا”.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC
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