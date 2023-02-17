أزمة جديدة لشيرين عبدالوهاب وغرامة 10 ملايين جنيه

تستعد المحكمة الاقتصادية في مصر غدًا السبت، للنظر في دعوى شركة روتانا ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي تطالب فيها بإلزام الأخيرة، بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه.

تفاصيل الأزمة

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، جاء التعويض بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019، مع الشركة لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات تتولى تنظيمها الشركة.

من جانبه أفاد المحامي حسام لطفي، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب ملتزمة بعقدها مع شركة روتانا، وبالفعل انتهت من تصوير الألبوم الخاص بها، ومستعده لتقديمه لشركة روتانا لعرضه، وذلك بعد إنهاء الإجراءات مع الشريك الثالث بين الفنانة شيرين وشركة روتانا، وهو المنتج الأجنبي الخاص بالتنفيذ.

كما أعلن محامي شيرين عبدالوهاب، أنه قدم السجل التجاري للشركة التي أتاحت عبر مواقع التواصل بعض الأغاني التي تملك روتانا حقوقها دون موافقة من الفنانة شيرين عبدالوهاب، لعدم الإخلال ببنود التعاقد، كما تقدم بإنذار قضائي أكد فيه تمسك الفنانة بالعقد ورغبتها في إتمامه واستكماله وعدم الخضوع للشرط الجزائي.

شركة روتانا

وكشف حسام لطفي، خلال تصريحات لـ برنامج MBC Trending، عن تفاصيل القضية معلقًا: شركة روتانا رفعت قضية على شيرين بسبب بندين الأول أن شيرين لم تسلم الألبوم الذي اتفقت عليه مع روتانا وهو تقديم 9 أغانٍ، والثاني أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح لشركة روتانا.

وقال محامي شيرين عبدالوهاب: إنها حرصت على التأكيد لـ روتانا أنها أنهت الألبوم المكون من 9 أغانٍ، موضحًا: شيرين قدمت دعوة لـ روتانا إنها أنهت الألبوم ودعت الشركة للاستلام.