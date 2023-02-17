Icon

ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر وتعادل الوحدة Icon تفاصيل مقتل فتاة عشرينية على يد شقيقها وعمها في مصر Icon مشجع يقتحم مرسول بارك كاد يتسبب في إصابة رونالدو Icon مواطنون يستضيفون سائحًا ألمانيًّا وزوجته بطريقة عفوية Icon تيك توك تخطط لتشييد مركزين للبيانات في أوروبا Icon المهباش: لدينا تمييز في التوظيف ضد البُدناء Icon الرائد يرتضي التعادل مع الوحدة Icon إنهاء خدمات 1800 مُعلّم وافد بالكويت Icon فريق الإنقاذ السعودي يواصل مهامه في 46 موقعًا بـ 3 مدن تركية Icon رئيس التعاون عن الأخطاء التحكيمية: الضرب في الميت حرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
بسبب دعوى شركة روتانا ضدها

أزمة جديدة لشيرين عبدالوهاب وغرامة 10 ملايين جنيه

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
أزمة جديدة لشيرين عبدالوهاب وغرامة 10 ملايين جنيه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تستعد المحكمة الاقتصادية في مصر غدًا السبت، للنظر في دعوى شركة روتانا ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي تطالب فيها بإلزام الأخيرة، بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه.

تفاصيل الأزمة

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، جاء التعويض بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019، مع الشركة لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات تتولى تنظيمها الشركة.

قد يهمّك أيضاً
Img

تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 30

Img

طرح تذاكر مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا غدًا

من جانبه أفاد المحامي حسام لطفي، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب ملتزمة بعقدها مع شركة روتانا، وبالفعل انتهت من تصوير الألبوم الخاص بها، ومستعده لتقديمه لشركة روتانا لعرضه، وذلك بعد إنهاء الإجراءات مع الشريك الثالث بين الفنانة شيرين وشركة روتانا، وهو المنتج الأجنبي الخاص بالتنفيذ.

كما أعلن محامي شيرين عبدالوهاب، أنه قدم السجل التجاري للشركة التي أتاحت عبر مواقع التواصل بعض الأغاني التي تملك روتانا حقوقها دون موافقة من الفنانة شيرين عبدالوهاب، لعدم الإخلال ببنود التعاقد، كما تقدم بإنذار قضائي أكد فيه تمسك الفنانة بالعقد ورغبتها في إتمامه واستكماله وعدم الخضوع للشرط الجزائي.

شركة روتانا

وكشف حسام لطفي، خلال تصريحات لـ برنامج MBC Trending، عن تفاصيل القضية معلقًا: شركة روتانا رفعت قضية على شيرين بسبب بندين الأول أن شيرين لم تسلم الألبوم الذي اتفقت عليه مع روتانا وهو تقديم 9 أغانٍ، والثاني أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح لشركة روتانا.

وقال محامي شيرين عبدالوهاب: إنها حرصت على التأكيد لـ روتانا أنها أنهت الألبوم المكون من 9 أغانٍ، موضحًا: شيرين قدمت دعوة لـ روتانا إنها أنهت الألبوم ودعت الشركة للاستلام.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية
غرائب

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

غرائب
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...
السعودية اليوم

آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...

السعودية اليوم
لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون

الرياضة
أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه
غرائب

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

غرائب
التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري
السعودية اليوم

التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري

السعودية اليوم
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
حصاد اليوم

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

حصاد اليوم
لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...
غرائب

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...

غرائب