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سعره يلامس الـ70 ألف ليرة

أزمة جديدة يشعلها البصل في لبنان

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ مساءً
أزمة جديدة يشعلها البصل في لبنان
المواطن - فريق التحرير

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يعيش اللبنانيون في ظل الغلاء الذي يطال أسعار مختلف السلع لاسيما الغذائية منها، وبدا لافتًا أن سعر كيلو البصل في أكثر من منطقة لبنانية وصل إلى 70 ألف ليرة لبنانية، علمًا بأن سعر كيلو البصل ما قبل بداية الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، كان لا يتخطى الألف ليرة لبنانية.

كيلو البصل

وتصدرت صور البصل مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية، بعد وصول أسعاره لأرقام جنونية، لدرجة أنه يتم طرحه للبيع عبر موقع olx، مما أثار غضب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على الأزمة، وقال عبر تويتر: الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة والزيادة غير المسبوقة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، تجعل مليوني شخص بحاجة إلى المساعدة في لبنان.

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وأوضح برنامج الأغذية العالمي، أن ارتفاع سعر كيلو البصل بنسبة 7,380% منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

أزمة سعر الصرف

وأرجع رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت سعود سمهون، سبب ارتفاع سعر كيلو البصل في الأسواق اللبنانية إلى عملية تصريف المنتج والمخزون باتجاه ليبيا وسوريا والعراق، كما أدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية دوراً في هذا الارتفاع الجنوني، حسب قوله.

وأشار رئيس نقابة الخضار، في حديثه لصحيفة النهار، إلى أن سعر البصل لن يبقى على ما هو حتى نهاية الأسبوع الحالي بل ستنخفض قيمته لأن كمية من البصل المصري ستدخل السوق المحلي.

ارتفاعات جنونية برمضان

ورأى سمهون أن الأمر يتعلق أيضاً بالعرض والطلب، وهذا العامل هو المتحكم بالسوق، نافياً وجود أي عمليات احتكار أو تلاعب.أما بالنسبة إلى الأسعار في شهر رمضان، الذي سيوافق أواخر شهر مارس المقبل، فتوقع سمهون، أن ترتفع الأسعار أوائل الشهر بخاصة أسعار الخضروات، ومكونات طبق الفتوش الشهير بلبنان، إلى أن تعاود الأسعار الانخفاض في الأسبوع الثاني من رمضان.

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