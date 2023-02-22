أزياء المرأة السعودية تفرُّد عبر التاريخ ومنذ التأسيس

أزياء المرأة السعودية تفرُّد عبر التاريخ ومنذ التأسيس حافلات جماهيرية لمساندة الهلال ضد فولاذ الشرطة تطوق السفارة الأمريكية في لندن الرئيس التنفيذي لـ طيران ناس: يوم التأسيس رافد ملهم لما نشهده من إنجازات تجربة فريدة لركوب المنطاد عبر الميتافيرس في سماء العُلا دياز: جاهزون لمواجهة فولاذ وتحقيق الفوز روبوت بـ 11 لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة 4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز حصيلة مفزعة لضحايا الزلزال المُدمر في اليوم الـ16 مفتشون أمميون يبحثون عن اليورانيوم في طهران
تفردت المرأة السعودية بأزياء مميزة خاصة بها عبر التاريخ، ومنذ تأسيس المملكة قبل 3 قرون، تعكس كل المعاني الشعبية والثقافية التي تختص بها السعودية.
فيديو | أزياء المرأة السعودية .. تفرد وتميز عبر التاريخ ومنذ التأسيس#يوم_بدينا#يوم_التأسيس#الإخبارية pic.twitter.com/iaBo4m1v6Dقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 22, 2023
ورصدت قناة “الإخبارية”، في تقرير لها أزياء المرأة السعودية منذ التأسيس، التي تتميز بثقافات مختلفة ومتنوعة بتنوع مناطق المملكة.
ومن أبرز هذه الأزياء، زي المنطقة الشرقية “الردوم” الذي ترتديه الفتاة عندما تتزوج، أما في المنطقة الغربية فترتدي السيدات زي المبقش “التوب الحربي المبقش”، حيث يمتلئ بالزخارف المتنوعة والمميزة، وتقوم بتخييطه الفتاة منذ بلوغها لترتديه عند زواجها.
أما في شمال المملكة، فتزينت النساء بألبسة كان منها المربع والمرودن، وفي الجنوب فكانت الشيلة هي الأساس والمتعارف عليها في المنطقة الجنوبية.
وتحتفي المملكة اليوم الأربعاء، بذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يدي الإمام محمد بن سعود.
وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي ستقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.