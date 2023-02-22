أزياء المرأة السعودية تفرُّد عبر التاريخ ومنذ التأسيس

تفردت المرأة السعودية بأزياء مميزة خاصة بها عبر التاريخ، ومنذ تأسيس المملكة قبل 3 قرون، تعكس كل المعاني الشعبية والثقافية التي تختص بها السعودية.

ورصدت قناة “الإخبارية”، في تقرير لها أزياء المرأة السعودية منذ التأسيس، التي تتميز بثقافات مختلفة ومتنوعة بتنوع مناطق المملكة.

ومن أبرز هذه الأزياء، زي المنطقة الشرقية “الردوم” الذي ترتديه الفتاة عندما تتزوج، أما في المنطقة الغربية فترتدي السيدات زي المبقش “التوب الحربي المبقش”، حيث يمتلئ بالزخارف المتنوعة والمميزة، وتقوم بتخييطه الفتاة منذ بلوغها لترتديه عند زواجها.

أما في شمال المملكة، فتزينت النساء بألبسة كان منها المربع والمرودن، وفي الجنوب فكانت الشيلة هي الأساس والمتعارف عليها في المنطقة الجنوبية.

يوم التأسيس

وتحتفي المملكة اليوم الأربعاء، بذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يدي الإمام محمد بن سعود.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي ستقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.