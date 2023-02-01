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أسامة هوساوي منسقًا رياضيًا بـ شاتورو الفرنسي

2023-02-01 الساعة 2:06
أسامة هوساوي منسقًا رياضيًا بـ شاتورو الفرنسي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي شاتورو الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن تعيين قائد المنتخب السعودي السابق، أسامة هوساوي في منصب المنسق الرياضي للنادي.

أسامة هوساوي المنسق الرياضي للنادي

ونشر حساب نادي شاتورو الفرنسي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لأسامة هوساوي، وأعلن عن منصبه الجديد، واختتم تغريدته قائلًا: “بالتوفيق للقائد في مهمته الجديدة”.

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أسامة هوساوي
هوساوي – المصدر @Chateauroux_AR

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة النادي الفرنسي، حيث تمنوا النجاح لهوساوي في مهمته الجديدة، فيما تمنى البعض الآخر، استفادة الأندية السعودية من خبراته الكبيرة، وطالبوا الهلال بتعيينه في أحد المناصب.

وكان نادي شاتورو الفرنسي قد أعلن في سبتمبر عام 2021، عن تولي هوساوي لمنصب مساعد المدير الرياضي للنادي.

أسامة هوساوي
هوساوي – المصدر @Chateauroux_AR

مسيرة مميزة

ويُعد أسامة هوساوي واحدًا من أفضل المدافعين السعوديين، وكان ركيزة أساسية في تشكيلة الأخضر لسنوات طويلة سواء خلال فترة لعبه في الوحدة أو الهلال أو الأهلي، كما خاض تجربة احترافية مع نادي أندرلخت البلجيكي.

وأعلن هوساوي اعتزاله الدولي بعد المشاركة في كأس العالم 2018، بعد خوضه 135 مباراة، كما ودع المستطيل الأخضر نهاية العام ذاته، وحصل على درجة الماجستير في أعمال كرة القدم بعد ذلك.

أسامة هوساوي
هوساوي

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