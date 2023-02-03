Icon

العثور على أقدم سمكة بالتاريخ عمرها 319 مليون سنة Icon معتمرون: جودة الخدمات بالمسجد الحرام مدعاة للفخر لكل مسلم Icon الثلوج تحول شوارع تيكساس إلى حلبة تزلج للسيارات Icon أسباب اختلاف مبلغ الضمان المطور من شهر لآخر Icon لحظة الانتهاء من تسجيل أول مصحف مرتل في أستوديو الحرمين للسديس Icon ريال مدريد يتجاوز فالنسيا بثنائية Icon استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة المدينة المنورة Icon فيسبوك يعيد خاتمًا نادرًا لصاحبه بعد 34 عامًا Icon سكني يوضح شروط برنامج نقل المديونية Icon تجاوزات الـ تيك توك تحتاج لتدخل من مؤسسات الدولة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشمل حدوث زيادة أو نقص في عدد الأفراد

أسباب اختلاف مبلغ الضمان المطور من شهر لآخر

2023-02-03 الساعة 1:36
أسباب اختلاف مبلغ الضمان المطور من شهر لآخر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسباب الاختلاف في مبلغ الضمان الاجتماعي المطور من شهر لآخر، خاصة مع استمرار مراجعة الاشتراطات اللازمة.

الأسباب

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قالت: إن أسباب اختلاف المبلغ المُستحق يتضمن ارتفاعًا في أحد مصادر دخل الأسرة مثل وجود زيادة في الراتب الشهري، وكذلك وجود مصدر دخل جديد للأسرة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الفتح لا يعرف التعادل آخر 17 مباراة

Img

أسباب اختلاف مبلغ الضمان المطور من شهر لآخر

وأشارت إلى أن الأسباب تشمل حدوث زيادة أو نقص في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل أيضًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تسريب صورة لأول هاتف ذكي من كوكا...
حصاد اليوم

تسريب صورة لأول هاتف ذكي من كوكا...

حصاد اليوم
انفتاح البحر الأحمر من أسباب حدوث الزلازل...
السعودية اليوم

انفتاح البحر الأحمر من أسباب حدوث الزلازل...

السعودية اليوم
الزائر الأبيض يبسط رداءه على دول خليجية...
العالم

الزائر الأبيض يبسط رداءه على دول خليجية...

العالم
مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الورود...
السعودية اليوم

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الورود...

السعودية اليوم
مواطنون في قبضة الأمن بينهم امرأة ظهرت...
السعودية اليوم

مواطنون في قبضة الأمن بينهم امرأة ظهرت...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي

وظائف
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة العراق
الرياضة

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة العراق

الرياضة
أبرز فوائد مضغ الهيل قتل البكتريا والفطريات
صحة وطب‎

أبرز فوائد مضغ الهيل قتل البكتريا والفطريات

صحة وطب‎