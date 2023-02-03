أسباب اختلاف مبلغ الضمان المطور من شهر لآخر

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسباب الاختلاف في مبلغ الضمان الاجتماعي المطور من شهر لآخر، خاصة مع استمرار مراجعة الاشتراطات اللازمة.

الأسباب

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قالت: إن أسباب اختلاف المبلغ المُستحق يتضمن ارتفاعًا في أحد مصادر دخل الأسرة مثل وجود زيادة في الراتب الشهري، وكذلك وجود مصدر دخل جديد للأسرة.

وأشارت إلى أن الأسباب تشمل حدوث زيادة أو نقص في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل أيضًا.