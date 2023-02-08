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أسباب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية

2023-02-08 الساعة 10:06
أسباب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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كشف عبدالرحمن الخالدي، المتخصص في السيارات، أسباب ارتفاع أسعار السيارات في المملكة.

وقال الخالدي خلال لقاء له مع برنامج الراصد عل قناة الإخبارية، اليوم الأربعاء: إن المملكة تشهد شحًّا في السيارات الجديدة والسيارات المستعملة؛ وذلك بسبب الأزمة العالمية لـ أشباه الموصلات والنقل والخدمات اللوجستية.

الأزمة العالمية

وتابع الخالدي: السيارات الجديدة أزمتها متعلقة بالمصانع بسبب الأزمة العالمية، وكذلك التوصيل أو ما يطلق عليه النقل اللوجستي، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض في التصنيع؛ فاتجهت الناس إلى شراء المستعمل، وبالتالي هناك ارتفاع للأسعار فعليًّا.

ولفت المتخصص في السيارات إلى أن المملكة تعتبر سوقًا نشيطًا جدًّا جدًّا في السيارات، بالإضافة إلى أن السوق الخليجي مرتبط مع سوق المملكة تمامًا.

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