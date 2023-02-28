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منها لون السماء ومكون المياه نفسها

أسباب تغير لون مياه البحر المتوسط في الإسكندرية

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
أسباب تغير لون مياه البحر المتوسط في الإسكندرية
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور أيمن الجمل، مدير معهد بحوث الشواطئ، عن سبب تغير لون مياه البحر المتوسط في محافظة الإسكندرية إلى اللون الأسود.

أسباب تغير لون الماء

وأفاد الجمل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المعروض عبر قناة دي إم سي، مساء أمس الاثنين، أن لون البحر يتوقف على عدة عوامل منها؛ لون السماء، إضافة إلى مكون المياه نفسها.

وأردف مدير معهد بحوث الشواطئ أنه توجد اجتهادات حول تغير لون البحر في الإسكندرية إلى اللون الأسود، مرجعًا تغير اللون إلى تغيير لون السحب إلى الأسود خلال فصل الشتاء، إضافة إلى تحرك الرمل والتراب بقاع البحر بسبب النوة، ما يجعل اللون بهذا الشكل.

ولفت الدكتور أيمن الجمل، إلى أن ظاهرة انحسار مياه الشواطئ نتيجة للمد والجزر، وهذا أمر طبيعي.

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