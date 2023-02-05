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تحتوي على نسبة عالية من البروتين

أسباب لجوء أوروبا لاستخدام مسحوق الحشرات ببعض المنتجات الغذائية

2023-02-05 الساعة 10:29
أسباب لجوء أوروبا لاستخدام مسحوق الحشرات ببعض المنتجات الغذائية
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر بهيئة الغذاء والدواء، مشعل المطيري، أسباب لجوء أوروبا لاستخدام مسحوق الحشرات في بعض المنتجات الغذائية.

 

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فوائد متعددة

وقال المطيري خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن الاتحاد الأوروبي ذكر أن الحشرات فوائدها متعددة، وتمتاز بأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وتقريبًا 35 إلى 65% من وزنها بروتين، كما أن لها فوائد اقتصادية حيث يدخل هذا البروتين في صناعة الأعلاف، وتساعد في تعزيز صحة البيئة.

وأشار المطيري إلى أن هذه الأسباب لا تسري على بقية دول العالم.

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