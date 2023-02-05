أسباب لجوء أوروبا لاستخدام مسحوق الحشرات ببعض المنتجات الغذائية

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أوضح المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر بهيئة الغذاء والدواء، مشعل المطيري، أسباب لجوء أوروبا لاستخدام مسحوق الحشرات في بعض المنتجات الغذائية.
المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر بهيئة الغذاء والدواء يشرح أسباب لجوء الاتحاد الأوروبي لاستخدام "مسحوق الحشرات" في بعض المنتجات الغذائية @Meshalws99#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BHV9Mu61VF
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 5, 2023
وقال المطيري خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن الاتحاد الأوروبي ذكر أن الحشرات فوائدها متعددة، وتمتاز بأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وتقريبًا 35 إلى 65% من وزنها بروتين، كما أن لها فوائد اقتصادية حيث يدخل هذا البروتين في صناعة الأعلاف، وتساعد في تعزيز صحة البيئة.
وأشار المطيري إلى أن هذه الأسباب لا تسري على بقية دول العالم.