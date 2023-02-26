أسبوعان على بدء موسم عقرب الدسم

كشف خبير الطقس والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، موعد موسم عقرب الدسم.

عقرب السم :

ودعتنا … بس ماقصرت كفختنا قبل ماتطلع 😂😂

عقرب الدم :

دخلت هالأسبوع … وطرف علم يقولون انها حبيبه تختلف عن طبع أخته 😂😂

بس العقارب ماوراهن مأمن

pic.twitter.com/2GtDkqBQFE — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 26, 2023

عقرب الدم

وأضاف الزعاق، خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، أن أبرد نجوم السماء هي: النجم الثالث من المربعانية وشباط الأول وشباط الثاني وعقرب السم (مضت الأسبوع المنصرم)، بينما حلت عقرب الدم الأسبوع الجاري، بينما يتبقى أسبوعان على وصول عقرب الدسم.

مواسم العقارب

وأكمل الزعاق، أن مواسم العقارب ثلاثة أولها برد بالليل والنهار والثانية برد بالليل واعتدال بالنهار والثالثة معتدلة بالليل والنهار، مشيرًا إلى أن في نهاية موسم العقارب يتساوى طول الليل والنهار، ويبدأ طول النهار على حساب الليل لمدة ثلاثة شهور.