Icon

موعد مباراتي الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا Icon تنبيه لأهالي الطائف: أمطار متوسطة حتى التاسعة من مساء غد Icon حقنة هتلر لعلاج البرد تقتل شابًا مصريًا Icon خطوات معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن Icon أمالا تطلق أول علامة تجارية فندقية مختصة بالرفاهية والاستجمام Icon ثنائية تُهدي مانشستر يونايتد كأس الرابطة على حساب نيوكاسل Icon زوج يقطع أوصال زوجته ويوزعها على حديقة بفرنسا Icon أسبوعان على بدء موسم عقرب الدسم Icon لقطة مؤلمة لشاهد قبر طفلة سورية قتلها الزلزال Icon جماهير الهلال تحتفل بالتأهل خارج ملعب الثمامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مواسم العقارب ثلاثة أولها برد بالليل والنهار

أسبوعان على بدء موسم عقرب الدسم

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
أسبوعان على بدء موسم عقرب الدسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف خبير الطقس والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، موعد موسم عقرب الدسم.

عقرب الدم

وأضاف الزعاق، خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، أن أبرد نجوم السماء هي: النجم الثالث من المربعانية وشباط الأول وشباط الثاني وعقرب السم (مضت الأسبوع المنصرم)، بينما حلت عقرب الدم الأسبوع الجاري، بينما يتبقى أسبوعان على وصول عقرب الدسم.

مواسم العقارب

وأكمل الزعاق، أن مواسم العقارب ثلاثة أولها برد بالليل والنهار والثانية برد بالليل واعتدال بالنهار والثالثة معتدلة بالليل والنهار، مشيرًا إلى أن في نهاية موسم العقارب يتساوى طول الليل والنهار، ويبدأ طول النهار على حساب الليل لمدة ثلاثة شهور.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا
العالم

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب...

العالم
توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة
السعودية اليوم

توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح...

السعودية اليوم
تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل...

السعودية اليوم
تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ
السعودية اليوم

تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ

السعودية اليوم
أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير
الرياضة

أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في...

الرياضة
المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد خاطئ
السعودية اليوم

المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد...

السعودية اليوم
أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير: على الخشم وتأمري
السعودية اليوم

أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير:...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم