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بعد أن لجأوا لمنزل أقاربهم

أسرة سورية نجت من فاجعة زلزال تركيا لتموت حرقًا 

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
أسرة سورية نجت من فاجعة زلزال تركيا لتموت حرقًا 
المواطن- فريق التحرير

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توفي أفراد عائلة سورية مؤلفة من 7 أشخاص بينهم 5 أطفال، اليوم الجمعة، في حريق اندلع في منزل لجأوا إليه بوسط تركيا، بعدما نجوا من الزلزال الكبير الذي ضرب جنوب البلاد.

سبب الحريق

وقالت وكالة أنباء دي إتش آي إن العائلة فرت من منطقة نورداي المتضررة في محافظة غازي عنتاب لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية، لكن اندلع حريق بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير حيث تنام الأسرة.

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وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء، المنزل الذي أتت عليه النيران وسط منطقة مغطاة بالثلوج.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم هم زوجان وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و4 سنوات، كما أصيب 5 أشخاص آخرين من العائلة نفسها في الحريق المأساوي.

ويُذكر أن تركيا تستقبل 3,7 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب منذ 2011، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

3858 هزة ارتدادية

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7.8 درجات في السادس من فبراير الحالي 41 ألف قتيل، بحسب آخر حصيلة رسمية.

ومن جانبها، أعلنت إدارة الكوارث التركية، تسجيل 3858 هزة ارتدادية منذ زلزال 6 فبراير الجاري، حيث تعاني تركيا، خلال الفترة الحالية، تبعات الزلزال، حيث يجري الآن محاولات إنقاذ الأحياء من تحت الأنقاض وانتشال الجثث التي ماتت جراء الزلزال.

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