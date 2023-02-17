أسرع تقنية للتخلص من جلطات الدم

تمكن باحثون من جامعة ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، من ابتكار تقنية جديدة للتخلص من جلطات الدم بسرعة غير مسبوقة.

مميزات التقنية الجديدة

وتعمل التقنية الجديدة على تحفيز دوامة من الموجات فوق الصوتية لتفكيك جلطات الدم في الدماغ بشكل فعال.

وتقضي التقنية الحديثة على الجلطات بشكل أسرع من الطرق التقليدية المستخدمة للتخلص من تجلط الجيوب الوريدية الدماغية، وفقًا للباحثين.

وتحتوي التقنية الجديدة على محول واحد مصمم خصوصًا لإنتاج تأثير الدوامة الحلزونية، وهو صغير نسبيًّا وقابل للاستخدام مباشرة في عملية القسطرة، ووضعه من خلال جهاز الدورة الدموية في موقع الجلطة الدموية.

ولاختبار التقنية الحديثة، استخدم الباحثون دم البقر في نموذج للجيب الوريدي الدماغي مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.