إدارة الدين يقفل طرح فبراير بـ 3.657 مليارات ريال لحظة خروج السوريين للشوارع بعد زلزال أمس توقعات بأمطار متفرقة ورياح مغبرة خلال 24 ساعة مشاهد جديدة للحظة وقوع الزلزال بولايتي هطاي وعثمانية التركيتين ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على آرسنال طريف الأدنى حرارة في السعودية خلال شتاء 2023 تشكيل النصر المتوقع لـ مباراة التعاون لقطات لجهود فريق الإنقاذ السعودي الميدانية في 11 موقعًا بأنطاكيا أسرع تقنية للتخلص من جلطات الدم صدمة مُدوية لـ نادي برشلونة بعد إصابة بيدري
تمكن باحثون من جامعة ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، من ابتكار تقنية جديدة للتخلص من جلطات الدم بسرعة غير مسبوقة.
وتعمل التقنية الجديدة على تحفيز دوامة من الموجات فوق الصوتية لتفكيك جلطات الدم في الدماغ بشكل فعال.
وتقضي التقنية الحديثة على الجلطات بشكل أسرع من الطرق التقليدية المستخدمة للتخلص من تجلط الجيوب الوريدية الدماغية، وفقًا للباحثين.
وتحتوي التقنية الجديدة على محول واحد مصمم خصوصًا لإنتاج تأثير الدوامة الحلزونية، وهو صغير نسبيًّا وقابل للاستخدام مباشرة في عملية القسطرة، ووضعه من خلال جهاز الدورة الدموية في موقع الجلطة الدموية.
ولاختبار التقنية الحديثة، استخدم الباحثون دم البقر في نموذج للجيب الوريدي الدماغي مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.