Icon

إدارة الدين يقفل طرح فبراير بـ 3.657 مليارات ريال Icon لحظة خروج السوريين للشوارع بعد زلزال أمس Icon توقعات بأمطار متفرقة ورياح مغبرة خلال 24 ساعة Icon مشاهد جديدة للحظة وقوع الزلزال بولايتي هطاي وعثمانية التركيتين Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على آرسنال Icon طريف الأدنى حرارة في السعودية خلال شتاء 2023 Icon تشكيل النصر المتوقع لـ مباراة التعاون Icon لقطات لجهود فريق الإنقاذ السعودي الميدانية في 11 موقعًا بأنطاكيا Icon أسرع تقنية للتخلص من جلطات الدم Icon صدمة مُدوية لـ نادي برشلونة بعد إصابة بيدري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
تحفز دوامة من الموجات فوق الصوتية لتفكيك الجلطات

أسرع تقنية للتخلص من جلطات الدم

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
أسرع تقنية للتخلص من جلطات الدم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكن باحثون من جامعة ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، من ابتكار تقنية جديدة للتخلص من جلطات الدم بسرعة غير مسبوقة.

مميزات التقنية الجديدة

وتعمل التقنية الجديدة على تحفيز دوامة من الموجات فوق الصوتية لتفكيك جلطات الدم في الدماغ بشكل فعال.

قد يهمّك أيضاً
Img

انتشال 51 شخصًا من عائلة واحدة تحت الأنقاض بسوريا

Img

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من أسهم تبريد السعودية

وتقضي التقنية الحديثة على الجلطات بشكل أسرع من الطرق التقليدية المستخدمة للتخلص من تجلط الجيوب الوريدية الدماغية، وفقًا للباحثين.

وتحتوي التقنية الجديدة على محول واحد مصمم خصوصًا لإنتاج تأثير الدوامة الحلزونية، وهو صغير نسبيًّا وقابل للاستخدام مباشرة في عملية القسطرة، ووضعه من خلال جهاز الدورة الدموية في موقع الجلطة الدموية.

ولاختبار التقنية الحديثة، استخدم الباحثون دم البقر في نموذج للجيب الوريدي الدماغي مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس...
الرياضة

السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس...

الرياضة
ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على...

الرياضة
السعودية تستعد لخدمة مليوني حاج منهم 41...
السعودية اليوم

السعودية تستعد لخدمة مليوني حاج منهم 41...

السعودية اليوم
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة...
السعودية اليوم

تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة...

السعودية اليوم
فعلة متداولة قد توقعك في مخالفة مرورية
السعودية اليوم

فعلة متداولة قد توقعك في مخالفة مرورية

السعودية اليوم
ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم