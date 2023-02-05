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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها ، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫06109 مقابل الريال الواحد 0٫24614
الدولار: 3٫75210 مقابل الريال الواحد 0٫26652
درهم إماراتي: 1٫02151 مقابل الريال الواحد 0٫97894
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73594
دينار أردني: 5٫28918 مقابل الريال الواحد 0٫18907
دينار كويتي: 12٫33829 مقابل الريال الواحد 0٫08130
دينار بحريني: 9٫98571 مقابل الريال الواحد 0٫10015
الريال القطري: 1٫03051 مقابل الريال الواحد 0٫97039
الدرهم المغربي: 0٫36615 مقابل الريال الواحد 2٫73372
الجنيه المصري: 0٫12436 مقابل الريال الواحد 8٫04118