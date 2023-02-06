تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫04911 مقابل الريال الواحد 0٫24697

الدولار: 3٫75270 مقابل الريال الواحد 0٫26647

درهم إماراتي: 1٫02167 مقابل الريال الواحد 0٫97879

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72529

دينار أردني: 5٫29003 مقابل الريال الواحد 0٫18904

دينار كويتي: 12٫15665 مقابل الريال الواحد 0٫08129

دينار بحريني: 9٫83358 مقابل الريال الواحد 0٫10179

الريال القطري: 1٫03068 مقابل الريال الواحد 0٫97023

الدرهم المغربي: 0٫36474 مقابل الريال الواحد 2٫74423

الجنيه المصري: 0٫12236 مقابل الريال الواحد 8٫17276