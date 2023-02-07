الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا الزلزال دعم ريف لا يؤثر على أهلية الضمان المطور التجارة تستدعي 694 مركبة “لينكون-فورد” لوجود خلل في الكاميرا الخلفية اليوم.. بدء التقديم على وظائف أمانة جدة عبر جدارات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أحقية الشخص في المطالبة بتعويض مالي حال حكم البراءة انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 197 ريالاً للجرام طقس اليوم: عواصف ترابية على الجوف والشمالية هل يمكن التنبؤ بـ الزلازل؟ المسند يجيب تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫03001 مقابل الريال الواحد 0٫24814
الدولار: 3٫75210 مقابل الريال الواحد 0٫26652
درهم إماراتي: 1٫02151 مقابل الريال الواحد 0٫97895
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72939
دينار أردني: 5٫28917 مقابل الريال الواحد0٫18907
دينار كويتي: 12٫27123 مقابل الريال الواحد 0٫08149
دينار بحريني: 9٫95199 مقابل الريال الواحد 0٫10049
الريال القطري: 1٫03051 مقابل الريال الواحد 0٫97039
الدرهم المغربي: 0٫36552 مقابل الريال الواحد 2٫73840
الجنيه المصري: 0٫12425 مقابل الريال الواحد 8٫04830