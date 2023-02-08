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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫02736 مقابل الريال الواحد 0٫24832
الدولار: 3٫75183 مقابل الريال الواحد 0٫26655
درهم إماراتي: 1٫02143 مقابل الريال الواحد 0٫97908
ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫67194
دينار أردني: 5٫28880 مقابل الريال الواحد 0٫18909
دينار كويتي: 12٫27945 مقابل الريال الواحد 0٫08146
دينار بحريني: 9٫95305 مقابل الريال الواحد 0٫10048
الريال القطري: 1٫03044 مقابل الريال الواحد 0٫97052
الدرهم المغربي: 0٫36579 مقابل الريال الواحد 2٫73398
الجنيه المصري: 0٫12383 مقابل الريال الواحد 8٫07625