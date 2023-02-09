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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫02564 مقابل الريال الواحد 0٫24841
الدولار: 3٫75199 مقابل الريال الواحد 0٫26653
درهم إماراتي: 1٫02148 مقابل الريال الواحد 0٫97897
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71787
دينار أردني: 5٫28903 مقابل الريال الواحد 0٫18907
دينار كويتي: 12٫27346 مقابل الريال الواحد 0٫08148
دينار بحريني:9٫95269 مقابل الريال الواحد 0٫10048
الريال القطري: 1٫03034 مقابل الريال الواحد 0٫97055
الدرهم المغربي: 0٫36640 مقابل الريال الواحد 2٫73188
الجنيه المصري: 0٫12351 مقابل الريال الواحد 8٫09646