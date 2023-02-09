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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2023-02-09 الساعة 8:38
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - الرياض

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫02564 مقابل الريال الواحد 0٫24841

الدولار: 3٫75199 مقابل الريال الواحد 0٫26653

درهم إماراتي: 1٫02148 مقابل الريال الواحد 0٫97897

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71787

دينار أردني: 5٫28903 مقابل الريال الواحد 0٫18907

دينار كويتي: 12٫27346 مقابل الريال الواحد 0٫08148

دينار بحريني:9٫95269 مقابل الريال الواحد 0٫10048

الريال القطري: 1٫03034 مقابل الريال الواحد 0٫97055

الدرهم المغربي: 0٫36640 مقابل الريال الواحد 2٫73188

الجنيه المصري: 0٫12351 مقابل الريال الواحد 8٫09646

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