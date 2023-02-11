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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫01594 مقابل الريال الواحد 0٫24903

الدولار: 3٫75233 مقابل الريال الواحد 0٫26650

درهم إماراتي: 1٫02160 مقابل الريال الواحد 0٫97886

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71847

دينار أردني: 5٫28951 مقابل الريال الواحد 0٫18906

دينار كويتي: 12٫27255 مقابل الريال الواحد 0٫08148

دينار بحريني: 9٫97865 مقابل الريال الواحد 0٫10022

الريال القطري: 1٫03065 مقابل الريال الواحد 0٫97026

الدرهم المغربي: 0٫36623 مقابل الريال الواحد 2٫73313

الجنيه المصري: 0٫12332 مقابل الريال الواحد 8٫10894

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