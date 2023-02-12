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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو: 4٫01299 مقابل الريال الواحد 0٫24910

الدولار: 3٫75133 مقابل الريال الواحد 0٫26657

درهم إماراتي: 1٫02133 مقابل الريال الواحد 0٫97912

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73626

دينار أردني: 5٫28810 مقابل الريال الواحد 0٫18911

دينار كويتي: 12٫29868 مقابل الريال الواحد 0٫08150

دينار بحريني: 9٫97785 مقابل الريال الواحد 0٫10023

الريال القطري: 1٫03037 مقابل الريال الواحد 0٫97052

الدرهم المغربي: 0٫36634 مقابل الريال الواحد 2٫73232

الجنيه المصري: 0٫12329 مقابل الريال الواحد 8٫11111

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