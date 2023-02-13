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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫00242 مقابل الريال الواحد 0٫24985

الدولار: 3٫75247 مقابل الريال الواحد 0٫26649

درهم إماراتي: 1٫02164 مقابل الريال الواحد 0٫97882

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71609

دينار أردني: 5٫28970 مقابل الريال الواحد 0٫18905

دينار كويتي: 12٫26188 مقابل الريال الواحد 0٫08148

دينار بحريني: 9٫94800 مقابل الريال الواحد 0٫10053

الريال القطري: 1٫03069 مقابل الريال الواحد 0٫97023

الدرهم المغربي: 0٫36524 مقابل الريال الواحد 2٫74059

الجنيه المصري: 0٫12291 مقابل الريال الواحد 8٫13633

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