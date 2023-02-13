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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫00242 مقابل الريال الواحد 0٫24985
الدولار: 3٫75247 مقابل الريال الواحد 0٫26649
درهم إماراتي: 1٫02164 مقابل الريال الواحد 0٫97882
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71609
دينار أردني: 5٫28970 مقابل الريال الواحد 0٫18905
دينار كويتي: 12٫26188 مقابل الريال الواحد 0٫08148
دينار بحريني: 9٫94800 مقابل الريال الواحد 0٫10053
الريال القطري: 1٫03069 مقابل الريال الواحد 0٫97023
الدرهم المغربي: 0٫36524 مقابل الريال الواحد 2٫74059
الجنيه المصري: 0٫12291 مقابل الريال الواحد 8٫13633