Icon

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مدينة حلب Icon “التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس Icon STC تعلن عن فرص وظيفية ومعرض وظيفي في الرياض Icon المقبل رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي بحفر الباطن Icon شركة أمازون تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض Icon تهنئة رونالدو لفريق سيدات النصر وصلت لملايين حول العالم Icon كيم جو-إيه ابنة زعيم كوريا الشمالية على طوابع بريدية Icon صناعة الإنسانية أمر لا ينتظر الفجائع وعلى الإعلام البحث بالمواقع المنسية Icon طريف وشرورة تسجلان أدنى وأعلى درجة حرارة بالمملكة Icon رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران حتى الـ7 مساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

قد يهمّك أيضاً
Img

إطلاق منتج الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام

Img

جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي ستانيكي

أسعار العملات

اليورو: 4٫02839 مقابل الريال الواحد 0٫24828

الدولار: 3٫75265 مقابل الريال الواحد 0٫26648

درهم إماراتي: 1٫02166 مقابل الريال الواحد 0٫97880

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71295

دينار أردني: 5٫28995 مقابل الريال الواحد 0٫18904

دينار كويتي: 12٫26334 مقابل الريال الواحد 0٫08155

دينار بحريني: 9٫95284 مقابل الريال الواحد 0٫10048

الريال القطري:1٫03073 مقابل الريال الواحد 0٫97018

الدرهم المغربي:0٫36709 مقابل الريال الواحد 2٫72676

الجنيه المصري: 0٫12294 مقابل الريال الواحد 8٫13407

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5...

السعودية اليوم
جمعية إنسان تطلق مشروع الحج لتفويج أكثر...
السعودية اليوم

جمعية إنسان تطلق مشروع الحج لتفويج أكثر...

السعودية اليوم
العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...
السعودية اليوم

العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...

السعودية اليوم
الحياة الفطرية يدعو من يقتني قرود البابون...
السعودية اليوم

الحياة الفطرية يدعو من يقتني قرود البابون...

السعودية اليوم
مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر
أخبار رئيسية

مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر

أخبار رئيسية
بركان يثور تحت الماء في حزام النار
حصاد اليوم

بركان يثور تحت الماء في حزام النار

حصاد اليوم
الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية...
السوق

الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية...

السوق
رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...
آخر الاخبار

رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...

آخر الاخبار