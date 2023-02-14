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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫02839 مقابل الريال الواحد 0٫24828
الدولار: 3٫75265 مقابل الريال الواحد 0٫26648
درهم إماراتي: 1٫02166 مقابل الريال الواحد 0٫97880
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71295
دينار أردني: 5٫28995 مقابل الريال الواحد 0٫18904
دينار كويتي: 12٫26334 مقابل الريال الواحد 0٫08155
دينار بحريني: 9٫95284 مقابل الريال الواحد 0٫10048
الريال القطري:1٫03073 مقابل الريال الواحد 0٫97018
الدرهم المغربي:0٫36709 مقابل الريال الواحد 2٫72676
الجنيه المصري: 0٫12294 مقابل الريال الواحد 8٫13407