لقطة توثق إسقاط القوات الأمريكية لمسيرة إيرانية ترامب يتصدر ترشيحات الجمهوريين للرئاسة باستطلاع للرأي وظائف بـ الهيئة الملكية عبر برنامج التأهيل والإحلال بعدة مدن زيلينسكي: نخوض معركة على كل متر بالأراضي الأوكرانية المملكة لا تمضي إلا في طرق الخير والنماء عبر تاريخها المديد جهود مركز الملك سلمان الإنسانية والإغاثية تمنحنا الثقة والتفاؤل ماسك بقمة دبي: تعيين مدير تنفيذي لتويتر نهاية العام 140 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات بمواصفات شكلية واحدة؟ أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫02231 مقابل الريال الواحد 0٫24859
الدولار: 3٫75233 مقابل الريال الواحد 0٫26650
درهم إماراتي: 1٫02157 مقابل الريال الواحد 0٫97889
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71194
دينار أردني: 5٫28950 مقابل الريال الواحد 0٫18906
دينار كويتي: 12٫25618 مقابل الريال الواحد 0٫08159
دينار بحريني: 9٫95429 مقابل الريال الواحد 0٫10046
الريال القطري: 1٫03058 مقابل الريال الواحد 0٫97033
الدرهم المغربي: 0٫36420 مقابل الريال الواحد 2٫74571
الجنيه المصري: 0٫12269 مقابل الريال الواحد 8٫15097