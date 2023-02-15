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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات بمواصفات شكلية واحدة؟

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫02231 مقابل الريال الواحد 0٫24859

الدولار: 3٫75233 مقابل الريال الواحد 0٫26650

درهم إماراتي: 1٫02157 مقابل الريال الواحد 0٫97889

ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71194

دينار أردني: 5٫28950 مقابل الريال الواحد 0٫18906

دينار كويتي: 12٫25618 مقابل الريال الواحد 0٫08159

دينار بحريني: 9٫95429 مقابل الريال الواحد 0٫10046

الريال القطري: 1٫03058 مقابل الريال الواحد 0٫97033

الدرهم المغربي: 0٫36420 مقابل الريال الواحد 2٫74571

الجنيه المصري: 0٫12269 مقابل الريال الواحد 8٫15097

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