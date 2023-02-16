Icon

برعاية أمير الرياض افتتاح فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي 2023 Icon المملكة تستأثر بمكامن قوة متفردة لا يدانيها أي مكان في العالم Icon طيران ناس تعلن فتح التوظيف بمجال طاقم الخدمة الجوية Icon تشريع أمريكي جديد لإدانة المسيرات الإيرانية Icon موعد أطول موجة برد تشهدها المملكة Icon وصول الطائرة السعودية الإغاثية الحادية عشرة إلى مطار غازي عنتاب Icon طفل سوري يثير ضجة: انتخبوا جدي بدلا عن غوتيريش Icon الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 347 وظيفة لكافة المؤهلات Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon لحظة سقوط مروحية أمريكية ومقتل راكبيها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

قد يهمّك أيضاً
Img

إخفاء موت الأبناء وقصص مفجعة لضحايا زلزال تركيا

Img

الطائي يتقدم على الاتفاق بالشوط الأول

أسعار العملات

اليورو: 4٫01738 مقابل الريال الواحد 0٫24892

الدولار: 3٫75139 مقابل الريال الواحد 0٫26657

درهم إماراتي:1٫02131 مقابل الريال الواحد 0٫97913

ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72195

دينار أردني:5٫28818 مقابل الريال الواحد 0٫18910

دينار كويتي: 12٫24605 مقابل الريال الواحد 0٫08166

دينار بحريني: 9٫95400 مقابل الريال الواحد 0٫10047

الريال القطري: 1٫03032 مقابل الريال الواحد 0٫97057

الدرهم المغربي: 0٫36439 مقابل الريال الواحد 2٫74695

الجنيه المصري: 0٫12283 مقابل الريال الواحد 8٫14127

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير المنطقة الشرقية ونائبه يستقبلان وزير الشؤون...
السعودية اليوم

أمير المنطقة الشرقية ونائبه يستقبلان وزير الشؤون...

السعودية اليوم
العثور على كنز بمنزل زعيم المافيا ميسينا...
تقارير

العثور على كنز بمنزل زعيم المافيا ميسينا...

تقارير
تسجيل 54 إصابة كورونا وتعافي 41 حالة
السعودية اليوم

تسجيل 54 إصابة كورونا وتعافي 41 حالة

السعودية اليوم
جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم
السعودية اليوم

جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم

السعودية اليوم
ضبط 365 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 365 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم
الغذاء والدواء تحذر من 3 أطعمة ومشروبات...
السعودية اليوم

الغذاء والدواء تحذر من 3 أطعمة ومشروبات...

السعودية اليوم
كلب يطلق النار على صاحبه ويقتله
غرائب

كلب يطلق النار على صاحبه ويقتله

غرائب
بنك الرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
حصاد اليوم

بنك الرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

حصاد اليوم