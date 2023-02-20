تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫01009 مقابل الريال الواحد 0٫24937

الدولار: 3٫75290 مقابل الريال الواحد 0٫26646

درهم إماراتي:1٫02175 مقابل الريال الواحد 0٫97871

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70841

دينار أردني: 5٫28584 مقابل الريال الواحد 0٫18919

دينار كويتي:12٫30383 مقابل الريال الواحد 0٫08164

دينار بحريني: 10٫01425 مقابل الريال الواحد 0٫09996

الريال القطري: 1٫03073 مقابل الريال الواحد 0٫97018

الدرهم المغربي: 0٫36380 مقابل الريال الواحد 2٫75135

الجنيه المصري: 0٫12351 مقابل الريال الواحد 8٫09629