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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫01009 مقابل الريال الواحد 0٫24937
الدولار: 3٫75290 مقابل الريال الواحد 0٫26646
درهم إماراتي:1٫02175 مقابل الريال الواحد 0٫97871
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70841
دينار أردني: 5٫28584 مقابل الريال الواحد 0٫18919
دينار كويتي:12٫30383 مقابل الريال الواحد 0٫08164
دينار بحريني: 10٫01425 مقابل الريال الواحد 0٫09996
الريال القطري: 1٫03073 مقابل الريال الواحد 0٫97018
الدرهم المغربي: 0٫36380 مقابل الريال الواحد 2٫75135
الجنيه المصري: 0٫12351 مقابل الريال الواحد 8٫09629