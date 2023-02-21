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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫00080 مقابل الريال الواحد 0٫24995
الدولار: 3٫75074 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي:1٫02114 مقابل الريال الواحد 0٫97930
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74686
دينار أردني: 5٫28726 مقابل الريال الواحد 0٫18914
دينار كويتي:12٫24017 مقابل الريال الواحد 0٫08170
دينار بحريني: 9٫94808 مقابل الريال الواحد 0٫10053
الريال القطري: 1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074
الدرهم المغربي: 0٫36274 مقابل الريال الواحد 2٫75940
الجنيه المصري: 0٫12273 مقابل الريال الواحد 8٫14816