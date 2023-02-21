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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫00080 مقابل الريال الواحد 0٫24995

الدولار: 3٫75074 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي:1٫02114 مقابل الريال الواحد 0٫97930

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74686

دينار أردني: 5٫28726 مقابل الريال الواحد 0٫18914

دينار كويتي:12٫24017 مقابل الريال الواحد 0٫08170

دينار بحريني: 9٫94808 مقابل الريال الواحد 0٫10053

الريال القطري: 1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074

الدرهم المغربي: 0٫36274 مقابل الريال الواحد 2٫75940

الجنيه المصري: 0٫12273 مقابل الريال الواحد 8٫14816

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