Icon

زيلينسكي يرفض خطة السلام الصينية Icon منطقة جازان تتزين ابتهاجاً بـ يوم التأسيس Icon السعودية خلال عصور أثبتت للعالم قوة أمنها وأمانها Icon ماسك للمغردين عبر تويتر: استعدوا للإحباط Icon يوم التأسيس والرؤية .. حالة خاصة من الزهو والفخر Icon أمير الرياض يرعى حفل موسم الدرعية “بدايات” بمناسبة يوم التأسيس Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة اليوم عبر أبشر Icon تفاصيل جديدة في مأساة طفل البئر في مصر Icon الهيئة الملكية تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال Icon الإصابة بـ كورونا توفر مناعة طبيعية للجسم مثل اللقاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

قد يهمّك أيضاً
أمريكية تفضل العيش في السعودية عن بلادها وتكشف الأسباب

أمريكية تفضل العيش في السعودية عن بلادها وتكشف الأسباب

فلكية جدة: الثلاثاء غرة شعبان 1444 هـ

فلكية جدة: الثلاثاء غرة شعبان 1444 هـ

أسعار العملات

اليورو: 3٫99711 مقابل الريال الواحد 0٫25016

الدولار: 3٫75082 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي:1٫02116 مقابل الريال الواحد 0٫97928

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74549

دينار أردني:5٫28737 مقابل الريال الواحد 0٫18913

دينار كويتي:12٫23714 مقابل الريال الواحد 0٫08173

دينار بحريني:9٫94885 مقابل الريال الواحد 0٫10052

الريال القطري: 1٫03016 مقابل الريال الواحد 0٫97072

الدرهم المغربي: 0٫36176 مقابل الريال الواحد 2٫76690

الجنيه المصري: 0٫12255 مقابل الريال الواحد 8٫15991

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ6 مساءً
السعودية اليوم

توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة...

السعودية اليوم
4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال
الرياضة

4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال

الرياضة
البنك المركزي: لم نتخذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية في السعودية
السعودية اليوم

البنك المركزي: لم نتخذ أي قرار بشأن...

السعودية اليوم
طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت الأنقاض في سوريا
العالم

طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت...

العالم
التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML & GLE
السعودية اليوم

التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML &...

السعودية اليوم
قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم الأصحاء بالمرض
صحة وطب‎

قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم...

صحة وطب‎
أفضل وظيفة في عام 2023
حصاد اليوم

أفضل وظيفة في عام 2023

حصاد اليوم
القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد بنفيكا
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد...

الرياضة