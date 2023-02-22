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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫99711 مقابل الريال الواحد 0٫25016
الدولار: 3٫75082 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي:1٫02116 مقابل الريال الواحد 0٫97928
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74549
دينار أردني:5٫28737 مقابل الريال الواحد 0٫18913
دينار كويتي:12٫23714 مقابل الريال الواحد 0٫08173
دينار بحريني:9٫94885 مقابل الريال الواحد 0٫10052
الريال القطري: 1٫03016 مقابل الريال الواحد 0٫97072
الدرهم المغربي: 0٫36176 مقابل الريال الواحد 2٫76690
الجنيه المصري: 0٫12255 مقابل الريال الواحد 8٫15991