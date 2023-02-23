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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 3٫98522 مقابل الريال الواحد 0٫25093

الدولار: 3٫75145 مقابل الريال الواحد 0٫26656

درهم إماراتي: 1٫02133 مقابل الريال الواحد 0٫97911

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73414

دينار أردني: 5٫28827 مقابل الريال الواحد 0٫18910

دينار كويتي:12٫23336 مقابل الريال الواحد 0٫08174

دينار بحريني:9٫95142 مقابل الريال الواحد 0٫10049

الريال القطري: 1٫03034 مقابل الريال الواحد 0٫97056

الدرهم المغربي:0٫36049 مقابل الريال الواحد 2٫77403

الجنيه المصري: 0٫12247 مقابل الريال الواحد 8٫16518

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