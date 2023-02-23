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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫98522 مقابل الريال الواحد 0٫25093
الدولار: 3٫75145 مقابل الريال الواحد 0٫26656
درهم إماراتي: 1٫02133 مقابل الريال الواحد 0٫97911
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73414
دينار أردني: 5٫28827 مقابل الريال الواحد 0٫18910
دينار كويتي:12٫23336 مقابل الريال الواحد 0٫08174
دينار بحريني:9٫95142 مقابل الريال الواحد 0٫10049
الريال القطري: 1٫03034 مقابل الريال الواحد 0٫97056
الدرهم المغربي:0٫36049 مقابل الريال الواحد 2٫77403
الجنيه المصري: 0٫12247 مقابل الريال الواحد 8٫16518