تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 3٫96780 مقابل الريال الواحد 0٫25199

الدولار: 3٫74940 مقابل الريال الواحد 0٫26671

درهم إماراتي: 1٫02080 مقابل الريال الواحد 0٫97962

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫77065

دينار أردني:5٫28538 مقابل الريال الواحد 0٫18920

دينار كويتي: 12٫20906 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫95953 مقابل الريال الواحد 0٫10041

الريال القطري: 1٫02977 مقابل الريال الواحد 0٫97109

الدرهم المغربي: 0٫35936 مقابل الريال الواحد 2٫78271

الجنيه المصري: 0٫12284 مقابل الريال الواحد 8٫14048