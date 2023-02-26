تباينت أسعار العملات الأجنبية، بمختلف أنواعها اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 3٫96401 مقابل الريال الواحد 0٫25199

الدولار: 3٫74936 مقابل الريال الواحد 0٫26671

درهم إماراتي:1٫02076 مقابل الريال الواحد 0٫97966

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫77138

دينار أردني: 5٫28532 مقابل الريال الواحد 0٫18921

دينار كويتي:12٫25468 مقابل الريال الواحد 0٫08189

دينار بحريني: 9٫96266 مقابل الريال الواحد 0٫10048

الريال القطري:1٫02976 مقابل الريال الواحد 0٫97110

الدرهم المغربي:0٫36059 مقابل الريال الواحد 2٫77584

الجنيه المصري: 0٫12284 مقابل الريال الواحد 8٫14057