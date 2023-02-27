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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 3٫95916 مقابل الريال الواحد 0٫25258

الدولار: 3٫75150 مقابل الريال الواحد 0٫26656

درهم إماراتي: 1٫02134 مقابل الريال الواحد 0٫97910

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73331

دينار أردني: 5٫28834 مقابل الريال الواحد 0٫18910

دينار كويتي: 12٫21031 مقابل الريال الواحد 0٫08184

دينار بحريني: 9٫94367 مقابل الريال الواحد 0٫10067

الريال القطري: 1٫03035 مقابل الريال الواحد 0٫97055

الدرهم المغربي: 0٫35990 مقابل الريال الواحد 2٫78117

الجنيه المصري: 0٫12253 مقابل الريال الواحد 8٫16052

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