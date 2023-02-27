أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إندونيسيا قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه القبض على شخص دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي بالرياض جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة زيلينسكي يقيل قائدًا عسكريًا كبيرًا انخفاض أسعار النفط عالميًا بسبب مخاطر التضخم توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ14 بعدة مناطق سكني: الأعزب لا يستوفي شروط الاستحقاق النيادي أول رائد عربي ينطلق بأطول رحلة للفضاء
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫95916 مقابل الريال الواحد 0٫25258
الدولار: 3٫75150 مقابل الريال الواحد 0٫26656
درهم إماراتي: 1٫02134 مقابل الريال الواحد 0٫97910
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73331
دينار أردني: 5٫28834 مقابل الريال الواحد 0٫18910
دينار كويتي: 12٫21031 مقابل الريال الواحد 0٫08184
دينار بحريني: 9٫94367 مقابل الريال الواحد 0٫10067
الريال القطري: 1٫03035 مقابل الريال الواحد 0٫97055
الدرهم المغربي: 0٫35990 مقابل الريال الواحد 2٫78117
الجنيه المصري: 0٫12253 مقابل الريال الواحد 8٫16052