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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫97432 مقابل الريال الواحد 0٫25157
الدولار: 3٫75236 مقابل الريال الواحد 0٫26650
درهم إماراتي:1٫02158 مقابل الريال الواحد 0٫97888
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71796
دينار أردني: 5٫28955 مقابل الريال الواحد 0٫18905
دينار كويتي: 12٫21894 مقابل الريال الواحد 0٫08184
دينار بحريني: 9٫95240 مقابل الريال الواحد 0٫10048
الريال القطري: 1٫03059 مقابل الريال الواحد 0٫97032
الدرهم المغربي: 0٫36182 مقابل الريال الواحد 2٫76642
الجنيه المصري:0٫12230 مقابل الريال الواحد 8٫17661