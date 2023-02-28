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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 3٫97432 مقابل الريال الواحد 0٫25157

الدولار: 3٫75236 مقابل الريال الواحد 0٫26650

درهم إماراتي:1٫02158 مقابل الريال الواحد 0٫97888

ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71796

دينار أردني: 5٫28955 مقابل الريال الواحد 0٫18905

دينار كويتي: 12٫21894 مقابل الريال الواحد 0٫08184

دينار بحريني: 9٫95240 مقابل الريال الواحد 0٫10048

الريال القطري: 1٫03059 مقابل الريال الواحد 0٫97032

الدرهم المغربي: 0٫36182 مقابل الريال الواحد 2٫76642

الجنيه المصري:0٫12230 مقابل الريال الواحد 8٫17661

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